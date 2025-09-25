VILLA BERTHET: SAMEEP GARANTIZA EL SERVICIO DE AGUA, SEGÚN EL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En Villa Berthet, Sameep garantiza el servicio de agua, llevando tranquilidad a los vecinos y cumpliendo con los parámetros establecidos del Código Alimentario Argentino.

Días atrás, se detectó la presencia de cianobacterias (algas) en el reservorio de la zona norte, mientras que los reservorios de la zona sur, este y la parte nueva funcionan con total normalidad. Sin embargo, el abastecimiento, la captación, el tratamiento y la distribución del agua en la localidad se realizan bajo estrictos controles de calidad, asegurando su potabilidad.

En este sentido, se lleva tranquilidad a los habitantes de Villa Berthet y se afirma que el proceso llevado a cabo por la empresa provincial cuenta con controles permanentes de calidad, cumpliendo con los parámetros del Código Alimentario Argentino.

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, quien estuvo acompañado por el coordinador de zona III, Omar Albornoz durante la recorrida por la zona de reservorios remarcó “Desde la empresa dejamos en claro que el agua que se brinda a la comunidad de Villa Berthet actualmente, es con garantías sanitarias y bajo las normas del Código Alimentario Argentino. Desde el Directorio, encabezado por el presidente Ing. Nicolás Diez nos ocupamos de esta situación para que los usuarios de Berthet puedan acceder a un servicio de agua potable de calidad».

”Sameep lleva tranquilidad con respecto al consumo de agua potable en Villa Berthet. Permanentemente se trabaja en el monitoreo y control del agua a través del Departamento de Calidad de la empresa para que todo esté en condiciones”, concluyó Custiniano.

