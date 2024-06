VILLA ÁNGELA: EL GOBIERNO PROVINCIAL LANZÓ EL PROGRAMA “AVI CHACO” PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En la Sociedad Rural de Villa Ángela, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, Hernán Halavacs, encabezó el lanzamiento del Programa “Avi Chaco”, que es impulsado desde la Subsecretaría de Ganadería y Desarrollo Animal de la provincia y que está direccionado a pequeños y medianos productores interesados en incorporarse a esta actividad productiva.

Más de 250 personas asistieron a la convocatoria, quienes fueron capacitados en manejo de “pollitos bb ponedoras”, así como nuevas tecnologías que incorporan el bienestar animal y el cuidado sanitario de lo que se está produciendo.

Halavacs, quien previamente participó en Pampa del Indio en una reunión sobre los preparativos de la Cabalgata de la Fe y en Machagai asistió a un remate ganadero asistido por el Gobierno del Chaco, destacó que el programa “Avi Chaco” ahora lanzado en Villa Ángela, “ya fue presentado en Basail y Villa Berthet, hasta abarcar a productores de toda la provincia, quienes son capacitados en este nuevo esquema productivo al que se suman”.

“Tuvimos una importante participación de pequeños y medianos productores interesados en esta propuesta sobre manejo de gallinas ponedoras para iniciarse en la actividad. Entregamos “pollitos bb” y conocimos los lugares donde estarán los emprendimientos.

El ministro remarcó que “la idea es que el esfuerzo que hace el Estado provincial y que involucra a todos los chaqueños, sea una devolución a lo recibido por el productor, una premisa que impulsó el gobernador Leandro Zdero y que la estamos aplicando en este programa, que está teniendo una gran recepción en toda la provincia”.

Halavacs apuntó que días atrás, en Villa Berthet, asistieron 250 personas interesadas en el programa “Avi Chaco” y lo mismo pasó en Villa Ángela. “Ahora vamos a centrarnos en los resultados, para lo cual nuestros técnicos harán un seguimiento para alcanzar los objetivos trazados, como nos pidió el gobernador y lo que estamos haciendo”.

El programa “Avi Chaco” está destinado a pequeños y medianos productores, pero pueden sumarse todas aquellas personas que están interesadas en incorporarse a esta actividad productiva.

“Es ponerle ganas, asistir a las capacitaciones, estar disponible a las nuevas tecnologías y a los nuevos manejos. Somos un Ministerio de puertas abiertas y esto es algo que aplicamos en todos los programas que hemos lanzado y están en etapa de aplicación. Los vecinos nos solicitan información, capacitación y allí estarán nuestros técnicos para atender esas demandas. Estamos en territorio, trabajando junto al productor, brindando las mejores soluciones a las dificultades que se presentes, siempre con las herramientas que tenemos disponibles”, enfatizó el ministro de la Producción.

ACTIVIDAD EN CRECIMIENTO

EL doctor Javier Aranda, coordinador del Programa “Avi Chaco” del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, señaló que “esta actividad está teniendo un gran crecimiento en nuestra provincia, sobre todo en el interior y se va afianzando. Nosotros seguimos avanzando con las capacitaciones sobre gallinas ponedoras, para sumar la mayor cantidad de productores a esta nueva propuesta”.

Aranda indicó que “queremos tener presencia y darle herramientas técnicas a los productores, sobre el manejo de los pollitos bebé ponedoras. Uno de los problemas que tenemos en la provincia son las temperaturas elevadas y si no se toman los recaudos pertinentes, pueden morir grandes lotes de gallinas, algo que debemos evitar a toda costa”.

El coordinador de “Avi Chaco” dijo que “nuestra meta es enseñarle a la gente que asumió esta actividad como actuar ante diversas situaciones climáticas. Es necesario trabajar muy fuerte en un montón de puntos que la gente no lo tiene en cuenta al momento de producir las gallinas ponedoras. Hablamos de sanidad y la importancia que esto reviste, porque esos animales que se están criando van a ir cuando termine el proceso de crecimiento este alimento va a nutrir a una determinada población”.

“Nosotros les enseñamos a transformarse de tenedores de gallinas a productores de huevos, sobre todo huevos saludables, porque nosotros trabajamos con bienestar animal, con alimentos de calidad y se llaman gallinas solteras y felices porque no llevan gallo, porque nosotros necesitamos producción de huevos no de pollitos, y felices, porque tienen que estar libres y así pasan esta etapa, libres, pastando, tomando sol, con bienestar animal”, puntualizó el doctor Aranda.

El técnico indicó que gran parte del trabajo que realizan es para “ordenar los gallineros y enseñándole al productor como se puede hacer una avicultura sustentable, con gallineros ecológicos. Mostramos que hay otras alternativas para hacer los gallineros, utilizando materiales reciclables, ecológicos, utilizando silobolsas para los techos, depende de la ubicación del emprendimiento. Apelamos al material que se encuentra en la zona. Nuestras charlas vienen a ser un cambio de paradigma en las costumbres de la gente en el campo”, concluyó el Dr. Javier Aranda.

