VILLA ÁNGELA: EL GOBERNADOR ENTREGÓ LOS PRIMEROS CRÉDITOS DEL “EMPRENDE ROSA”

El gobernador Leandro Zdero entregó este sábado, a la noche, los primeros créditos del Programa “Emprende Rosa”, en la ciudad de Villa Ángela, a 22 emprendedoras de Corzuela, Coronel Du Graty, San Bernardo, Hermoso Campo, Samuhú, Villa Ángela y Enrique Urien. Se trata de una línea de financiamiento que está destinada a las mujeres emprendedoras de nuestra provincia y que es impulsada por el gobierno del Chaco, a través del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible. “Es lo que pretendemos para quienes quieren salir adelante con el esfuerzo propio, con la dignidad que quieren llevar a su familia porque es la manera de poder salir adelante. No existe país en el mundo, no hay rincón en el mundo que no salga adelante de la mano del sacrificio, del esfuerzo que uno mismo pone y del trabajo; no es posible salir adelante de otra manera y esto creo, si miramos un poquito hacia atrás los que nos decían nuestros padres que el trabajo fue lo que permitió que sus hijos y sus familias salgan adelante. Por eso, en honor a esos chaqueños que hicieron que hicieron de esta provincia una provincia pujante con posibilidades de futuro yo quiero decirles que estamos presentes, porque estoy seguro que los chaqueños podemos, que Chaco puede y entre todos, vamos a seguir construyendo una provincia de oportunidades”- indicó el Gobernador.

La actividad se realizó en la Cámara de Comercio de la ciudad de Villa Ángela, y referido a esta entrega de créditos, el ministro de la Producción Halavacs manifestó: “Nos hace muy felices el poder ayudar a que muchas familias, puedan contar con el apoyo del Estado para llevar adelante actividades económicas que no solo sirven de sustento para las familias, sino que también dinamizan las economías regionales y muestran al Chaco como una provincia pujante y con conciencia para el desarrollo”

El “Emprende Rosa” simboliza el compromiso del Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, para el desarrollo del emprendedurismo local; y en este caso, acompañando a mujeres que en muchos casos son el único sostén económico familiar. Por ello, a través de créditos directos se destinarán más de 30 millones de pesos para desarrollar actividades, como la agricultura familiar y el desarrollo rural, también la producción y elaboración de productos regionales, entre ellos las artesanías, alfarería, cestería, gastronomía o elaboración de alimentos y bebidas.

Acompañaron al Gobernador, la vicegobernadora Silvana Schneider; el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Hernan Halavacs, el subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural, Adolfo Budiño, la coordinadora Sonia Pereira; el presidente de la Cámara de Comercio de Villa Ángela, Luis Fernández; la diputada provincial Laura Bisonni; el presidente de Laboratorios Chaqueños S.A, Joaquín García y los intendentes Adalberto Papp (Villa Ángela), Patricia Lezcano (Samuhú) y Susana Maggio (Santa Sylvina).

Relacionado