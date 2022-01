videos CASTELLI “NO LA MANDEN AL ZOOLOGICO, DEJENLA VIVIR EN SU HABITAT, SOLICITAN QUE A NENA, LA MONA CARAYA NO LA ENCIERREN”

NENA una CARAYÁ que al inicio de la pandemia llego al complejo DON LAYO, que recorría los techos, las canchas, que no molestaba a nadie, que había tomado ese lugar como un hábitat natural de vida, come manzana, banana y la parte blanda del pan, lógico no se olvida de las frutas autóctonas como la ALGARROBA, así fue que se asustó y se fue del lugar que estaba desde hace dos años, se FUE del lugar , ayer la rescataron, dicen enviarla al Zoo de Saenz Peña , se lanzó una campaña NO LA ENCIERREN A NENA.

ASUSTÓ Y SE ASUSTÓ

Según nos cuenta MARIELA que ella fue a buscar la fruta de algarroba y estaba un vecino ella le quiso tocar la cabeza y el señor se asustó y la asusto a ella, ELLA hacia eso le tocaba la cabeza a las personas.

Quienes habitan y quienes concurren hicieron una campaña solicitando información , pidiendo que si alguien la ve , no le haga daño, que le den de comer solamente manzana, banana y la parte blanda del pan, ayer apareció en el barrio Nocaashi a unos 1000 metros del lugar donde habitaba, bombero de la policía la rescato y la dejo en cuidado de la DIVISION RURAL de nuestra ciudad, dicen que la enviaran al Zoológico de Presidencia Roque Sáenz Peña , nuevamente se inicia una campaña que no la encierren que la dejen en un hábitat natural o que ella decida.

INFORME DE BOMBEROS DE LA POLICIA

Se dirigió en forma inmediata una dotación de la Sección Rescate y Salvamento compuesta por tres hombres a cargo del suscripto, en la autobomba identificada como 4006 del parque automotor de esta dependencia, una vez en el barrio y trascurrido varios minutos y varios intentos, logrose capturar dicho animal, siendo este de especie Carayá, de unos dos años de vida, pelaje marrón claro, sexo hembra.

Posteriormente consultado con el Comisario Ariel Pavón del Departamento Seguridad Rural Juan José Castelli por el animal en cuestión, esté manifestó que dicho animal sea llevado a ese Departamento y que ellos se pondrían en contacto con las Autoridades del Zoológico de Presidencia Roque Sáenz Peña, para su traslado.

NENA la CARAYA

En el comienzo de la pandemia llegó ella la nena como le decíamos el domingo la asustaron y se fue hoy los bomberos la atraparon y la llevan al zoológico. Gracias a todos los que compartieron nosotros lo único que queríamos era que no le hagan daño.

Sobre la edad nos dicen “La verdad no se pero por los diente se nota que tiene muchos xq ya no quería comer nada duro, Yo le elegía pan blandos para que ella pueda comer, Ella era de tocarnos la cabeza pero no era mala” parte de los que nos contó ANDREA.-

