VIDEO – SECHEEP “EL GRAN PROBLEMA PARA ZDERO EN GRAN PARTE DE EL IMPENETRABLE”

No fue la lluvia, cualquier viento hace tambalear la energía eléctrica en varias localidades de EL IMPENETRABLE, no hablar en esta contaremos la problemática que nos envían los habitantes de esas localidades o parajes Sonia de EL ESPINILLO el interfluvio “el lunes nuevamente casi 10 horas sin energía” y María de EL TARTAGAL jurisdicción de EL SAUZALITO y a una distancia de 70 kilómetros “desde hace 36 horas con una baja tensión que no logra prender todos los focos de una vivienda”.-

EL TARTAGAL jurisdicción de EL SAUZALITO MARIA R es Comerciante de la delegación nos contó nos envió audios y video mostrando como está la luz, como prenden los foco, dice tener desenchufado todo, no puede mantener la cadena de frio, no pudo atender en la carnicería porque no podía encender la sierra, que esta problemática la vivieron constantemente”.

MARIA nos cuenta “vivo y soy comerciante aquí desde hace 30 años, desde que había un grupo electrógeno y eran 4 o 5 casas, desde ese grupo tirábamos un foco para cada vecino, la problemática de hoy no es que nos cortaron la luz, hay energía pero esta muy baja la tensión, esto no es de ahora, desde hace un año comenzamos a tener la luz las 24 horas, pero constantemente con una tensión muy baja”.

un foco en la galeria…

En otro audio MARIA R nos dice “pedirle al gobierno entrante porque ya creo que pedirlo a Coqui Capitanich que mejore la situación es imposible, lo que queremos pedirle al Gobernador electo Leandro Zdero como prioridad que mejore este servicio para todos los habitantes de la región impenetrable, principalmente de esta zona”.

un foco en el baño…

Agrego MARIA R “quiero contarle de nuevo hoy no podemos ver la tele, no podemos prender un ventilador, tenemos todo desconectado por que no prenden ni siquiera los focos, prenden y se apagan, en este momento solo prende un foco del baño y uno en la galería, tengo que aclarar también que en EL TARTAGAL no tenemos un encargado, el personal viene desde El SAUZALITO que está a una distancia de 70 kilómetros”.-

EL ESPINILLO “OTRA BOCA PARA SOLUCIONAR”

SONIA Q También comerciante de la localidad de EL ESPINILLO nos dijo por medio de un mensaje a nuestra redacción “hoy otra vez vivimos otro día complicado desde las 09,30 hasta las 19 hora estuvimos sin luz, en el comercio no podemos tener lácteos, fiambres para los cliente por que pierden la cadena de frio y ser hacen feos, pedimos encarecidamente que os den un mejor servicio”.-

