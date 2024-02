Video CASTELLI EL PRESIDENTE Y VOCAL DEL IPDUV RECORRIERON LAS OBRAS DE VIVIENDAS DE LA QUINTA 31

CASTELLI EL PRESIDENTE Y VOCAL DEL IPDUV RECORRIERON LAS OBRAS DE VIVIENDAS DE LA QUINTA 31

En la jornada del jueves, durante la mañana el presidente de IPDUV Arquitecto Fernando Berecoechea y el vocal Dr. Diego Gutiérrez acompañados por la Arquitecta Yolanda Rauch recorrieron las obras de las viviendas de la Quinta 31 de nuestra ciudad, el presidente adelanto a que las mismas serán entregadas con infraestructura completa (luz y agua), importante destacar no sita fecha de entrega.

Desde este medio entrevistamos el titular de la cartera de vivienda y nos dijo “Hoy estamos en Castelli, estamos recorriendo distintas localidades, estamos recorriendo obras, estamos viendo el estado de avance de cada obra, conversando con vecinos de cada localidad, viendo las demandas y escuchando sugerencias”

Respecto a la continuidad de las obras expreso “Hoy estuvimos viendo las viviendas del programa reconstruir, estas viviendas en toda la provincia están paralizadas, estamos esperando una definición del Gobierno Nacional respeto a la continuidad, como va a continuar el financiamiento de estas obras en todo el país, esperamos buenas noticias”.

Respecto a las viviendas que fueron entregadas sin terminar nos dijo “Las viviendas en las provincias no fueron terminadas, lo he denunciado en varias oportunidades, estas viviendas fueron entregadas sin tener los servicios básicos y necesarios para ser habitables, son viviendas que no tienen luz o no tienen agua o no tienen calles, fue una entrega con una clara maniobra electoralista, en donde no les intereso cual era la situación de la familia, tenia un solo objetivo resolver las situaciones políticas, esto lo hicieron el ex Gobernador Capitanich, el ex presidente Arévalo con un total de 1343 viviendas en toda la provincia”.

El presidente del IPDUV finalizo diciendo “El gobernador Leandro Zdero nos bajo como línea de su trabajo comenzar a resolver, las infraestructuras, las redes de agua, de luz, de cada uno de estos barrios, ya hemos logrado reactivar 14 obras en toda la provincia y mientras tantos seguimos recorriendo las otras para poder reactivarlas.-

