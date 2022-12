VIDEO: ARRASTRÓ A POLICÍAS EN UN CONTROL Y FUE DETENIDO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

En la mañana del 25 de diciembre, se produjo un salvaje incidente en Córdoba, cuando tres jóvenes, mayores de edad, intentaron evitar un control policial y se llevaron por delante a dos policías.

El violento hecho podría haber terminado en tragedia, sino fuera porque el conductor decidió detener el Volkswagen Gol metros más adelante, donde finalmente fueron detenidos. Se trataba del conductor de 20 años y dos mujeres de 19 y 21.

Todo ocurrió alrededor de las 11 del domingo de Navidad, en la avenida Rafael Núñez, a la altura del cruce con Hugo Wast, donde se encontraba un operativo de control policial. Allí, se le pidió al conductor que había frenado la marcha que descienda del vehículo pero su acompañante le sugiere que no se someta al test de alcoholemia y continúe circulando, mientras comienza a registrar la secuencia con su celular.

«Coral no bajemos», fue una de las primeras frases de la joven, que rápidamente se viralizaron en Internet.

En el video se escucha como dos de los tres jóvenes se negaban a bajar. “¿Qué delito? No estamos haciendo nada malo, no robamos no hicimos nada”, se escucha decir a una de las chicas; mientras que otra, con una postura racional, acota: “Bajemos, no quiero meterme en esta, preguntale qué estamos haciendo”.

“No estamos haciendo nada malo”, le responde el conductor a su amiga. Por su parte, la otra acompañante reafirma la voluntad de negarse a descender del vehículo: “Coral, no te bajes porque es peligroso”.

Fue allí que el conductor decidió emprender la huida, llevando por delante a dos oficiales en el capó por varios metros, mientras los policías golpean el vehículo y le suplican que frene, sosteniéndose de los limpiaparabrisas. Incluso, uno de ellos rompió con un golpe de puño el parabrisas.

En ese momento, intervino otro móvil policial que se colocó en frente, evitando que los jóvenes continúen avanzando. Entonces, varios uniformados bajaron a la fuerza al conductor y lo detuvieron junto a sus acompañantes.

Según informó La Voz de Córdoba, el conductor fue identificado como Lautaro Ordónez, de 20 años; a quien se le realizó el test de alcoholemia pero no se reveló el resultado. Mientras que sus acompañantes eran Abril Aresca (21) y Tiziana Aresca (19), hijas de Gabriela Eugenia Moreira, funcionaria judicial de la provincia.

