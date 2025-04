VICENTIN, VIRTUALMENTE QUEBRADA: CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS PARA QUE SALGA A FLOTE

La situación de Vicentin se agravó en las últimas horas y la empresa agroexportadora más emblemática del norte santafesino quedó virtualmente quebrada: el sábado pasado cerró sus dos únicas plantas operativas en Avellaneda y Ricardone, dejó de pagar salarios correspondientes al mes de marzo y enfrenta un cuadro de parálisis total, sin granos para procesar y con más de 1.000 trabajadores a la espera de una solución que aún no aparece.

La agroexportadora, que arrastra un default por más de u$s1.500 millones desde diciembre de 2019, responsabilizó a la “falta de contratos de fasón en tiempo oportuno” por el cierre. En una carta dirigida a sus acreedores, señaló que la decisión se tomó para “proteger los activos” y que esa preservación permitiría “un rápido arranque cuando sea factible”. La compañía también admitió que no pudo cumplir con el pago de los salarios de marzo y que mantiene un “diálogo permanente con las partes interesadas”.

La realidad es que, desde el gobierno santafesino y el sindicato de aceiteros cuestionaron duramente la conducción actual de la firma. “Con las plantas paradas, la única opción es la quiebra”, advirtió el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo. En declaraciones públicas y durante una reunión con el juez, fue categórico: “Ayer le manifesté al juez que para mí la solución se va a dar con las plantas trabajando. Es un pecado tener las plantas que tienen semillas para trabajar, paradas”.

Los gremios, por su parte, reclaman la intervención judicial de la empresa y acusan al directorio actual de no utilizar los ingresos por contratos de fasón para el pago de salarios ni servicios básicos. “Nosotros queremos trabajar, los que no quieren producir son los que están manejando la empresa”, señaló Leandro Monzón, secretario general del sindicato de aceiteros de Reconquista, tras la última reunión con el juez Lorenzini.

En ese contexto, la posibilidad de un cramdown –es decir, que otros inversores asuman el control de la empresa para evitar la quiebra– aparece como una alternativa legal viable. Sin embargo, las condiciones actuales no alientan ese camino: los inversores estratégicos que originalmente acompañaban el acuerdo (como Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas) ya no aportan materia prima, y fuentes cercanas a las negociaciones indican que no habría disposición inmediata a retomar la operación sin garantías judiciales.

Lo cierto es que la audiencia del viernes será clave para delinear el futuro inmediato de la empresa. Allí se debatirá no sólo la posibilidad de retomar operaciones, sino también el rol que deberá asumir la justicia en la administración de una empresa paralizada, sin capacidad de pago y con más de 1.000 trabajadores afectados.