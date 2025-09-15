VIAJES EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS QUE FORTALECEN EL APRENDIZAJE DE NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En los últimos días, estudiantes de distintos niveles y tecnicaturas realizaron importantes viajes de estudio que fortalecen su formación académica y su vínculo con la realidad de la región.

Estudiantes de las Tecnicaturas Superiores en Tecnología de los Alimentos, Gestión Ambiental y Bromatología llevaron adelante un recorrido por la planta de procesamiento de residuos sólidos urbanos y el Parque Industrial de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí, además de conocer diversas empresas y recorrer junto a los operarios los sistemas productivos , participaron de un intercambio enriquecedor analizando costos, beneficios y realidades productivas de la región.

Por su parte, los alumnos de la E.E.S. Nº 105 y sus anexos —Anexo IV «Villa Rural Carlos Palacios», Anexo II «La Matanza» y Anexo I «El Quemadito»— realizaron un viaje a la Reserva Natural y Cultural Piguen N’onaxa (Campo del Cielo) en la ciudad de Gancedo. Allí aprendieron sobre la historia de los meteoritos y la importancia de este patrimonio natural y cultural para nuestra provincia.

También acompañamos a la Escuela de Futbol Infantil “Los Cachorro” quienes participaron en el Torneo de Fútbol Infantil «Diego Barisone», en la provincia de Santa Fe, durante los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre, nuestros pequeños deportistas representaron a Tres Isletas con orgullo y compartieron una experiencia de competencia y camaradería que fomenta el trabajo en equipo y los valores del deporte

Desde la gestión municipal seguimos apostando a la educación pública y al deporte formativo de calidad, acompañando a nuestros niños y jóvenes en cada viaje , generando oportunidades para que vivan experiencias prácticas que complementen lo aprendido y los motiven a seguir formándose en distintas disciplinas.

