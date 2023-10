VENEZUELA: ORDENARON LA DETENCIÓN DE JUAN GUAIDÓ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Fiscal General de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público ordenó el arresto contra el ex presidente interino Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos desde abril. Además, tres fiscales designados para el caso harán «la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos» .

Guaidó está acusado de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación. «Utilizando la figura de un gobierno ficticio, causó pérdidas al Estado venezolano», dijo el fiscal.

Por su parte, Guaidó dijo que esas acusaciones son «propaganda» para «perseguir física y moralmente a la oposición venezolana». En sus redes sociales, manifestó: «No va a proceder una orden de captura en mi contra, es imposible. No lo hubo durante cuatro años, por cobardía. Lamentablemente, lo hicieron contra mi familia, contra mi equipo». El expresidente interino señaló: «Maduro, no permitiré que me silencies y continuaré señalándote como un criminal en todas las plataformas disponibles».

Con información de Infobae.

