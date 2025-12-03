VENDÍA TUCANES POR REDES SOCIALES Y LA POLICÍA LE TENDIÓ UNA TRAMPA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes se hicieron pasar por compradores para pactar un punto de encuentro y poder así rescatar las aves y notificar al ciudadano de su infracción.

Los rurales de Presidencia de la Plaza se toparon con unas publicaciones en redes sociales donde un hombre vendía pichones tucán. Realizaron una investigación y coordinaron un encuentro con el vendedor sin que este supiese que hablaba con la policía. Este mediodía se dio el encuentro y notificaron al sospechoso, incautaron cinco tucanes y una moto.

El encuentro se realizó cerca de las 11 en calle Sarmiento, justo frente a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. El vendedor, de 43 años, circulaba en una motocicleta e intentó huir al ver a la policía. Pero fue demorado rápidamente.

La policía incautó la moto, una Yamaha YBR y la caja con tres tucanes. Se notificó inmediatamente al ciudadano por su infracción y este aclaró tener dos aves más en su casa que entregó de forma voluntaria.

La Brigada Operativa Ambiental ordenó que los pichones sean llevados al Complejo Ecológico Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

