UNA MUJER DENUNCIÓ A SU VECINO POR SUPUESTO ACOSO Y AMENAZAS DE MUERTE A ELLA Y A SU HIJO: «ESTÁN ESPERANDO QUE ME MATEN, QUE ME VIOLEN»

Ana María Leiva Miño, una mujer de 26 años que vive en el barrio La Rubita, denunció penalmente a su vecino de aproximadamente 50 años por supuesto acoso sexual en reiteradas ocasiones, como así también amenazas de muerte y agresiones físicas.

Miño realizó sus presentaciones ante la Comisaría Quinta de Resistencia. En al menos las dos denuncias a las que este medio accedió, la mujer acusó a un hombre a quien identifica como Marcos Amarilla, supuesto residente del domicilio de en frente a su propia vivienda y con quien asegura nunca haber tenido ningún tipo de relación.

La denunciante tiene un hijo de cuatro años y afirma temer por su seguridad. Según narró, ante su pedido para que el vecino pare con las actitudes acosadoras, el hombre tomó una actitud violenta y comenzó a patearle el portón de entrada al hogar. En esta ocasión, habrían sido los propios vecinos de la mujer quienes intervinieron para frenar el conflicto.

En redes sociales, Miño realizó una serie de posteos donde relató su situación y escrachó públicamente a Amarilla tras lo ocurrido días atrás.

«Anoche, el tipo estaba empedo o drogado…no sé, yo me había ido a buscar un pedido a una rotisería acá a un par de cuadras y el tipo me decía un montón de guarangadas. Entonces cuando vuelvo le digo que se la termine, porque me tenía cansada. Entro a mi casa, el tipo me empieza a patear el portón corredizo que tengo y el portón sale del eje y cae…agarra un ladrillo y empieza a pegarme por la puerta de mi casa. Después me rompe la traba a las patadas, ingresa a mi casa. Yo estaba con mi nene de cuatro años y obviamente me defendí. Vinieron los vecinos y pudieron sacarlo…vino la policía y el tipo gritándome que me iba a matar. No lo llevaron detenido«, contó en un video publicado hace menos de 12 horas pero que contaría lo ocurrido el pasado domingo.

Dos de las fotos publicadas por Miño donde muestra las heridas que le habría causado Amarilla.

En sus declaraciones, la mujer afirmó que Amarilla la amenazó de muerte y que, a las horas de suceder el desorden, el hombre volvió a aparecer en su domicilio de manera agresiva.

«La policía no lo llevó. También me comuniqué con Violencia de Género y me dieron un aviso de alejamiento pero no lo demoraron. Aclaro todo esto porque yo no lo conozco al tipo y jamás tuve nada con él. Y si fuera así, cosa que no lo es, no tendría ningún derecho de agredirme. Me amenazó a mí y me dijo que lo iba a matar a mi hijo y a mi«, exclamó.

Miño, además de sus videos, posteó una serie de supuestas «screenshots» donde se observa las conversaciones que mantuvo con vecinos en busca de ayuda. «No sé qué están esperando, que me maten, que me violen…la verdad es que no entiendo, quiero que la policía haga algo. No puedo vivir así y yo ni siquiera le molesto. No somos amigos ni nada. Ya no sé qué medidas tomar. La situación me está superando», sentenció la mujer en su relato.

