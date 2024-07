UNA FAMILIA TIPO NECESITÓ $ 873.169 PARA NO SER POBRE EN JUNIO, SEGÚN INDEC

En junio, una familia tipo de cuatro miembros necesitó $873.169 para no caer bajo la línea de pobreza, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este viernes. Este nuevo dato de la Canasta Básica se dio a conocer junto con el índice de inflación del sexto mes del año, que mostró un leve repunte al alcanzar el 4,6%.

Además, el informe del organismo liderado por Marco Lavagna señaló que una familia precisó $393.319 para no ser indigente. Así, la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza para medir la pobreza, registró un incremento del 2,6% en comparación con mayo, acumulando una variación del 76,1% en 2024 y alcanzando una variación interanual del 275,7%. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que estima la indigencia, subió un 1,6% respecto al mes anterior, acumulando un 63,4% en el primer semestre del año y una variación interanual del 277,4%.

Este es el sexto mes consecutivo en que las canastas muestran una desaceleración, después de las subidas del 30,1% de la CBA y del 27% de la CBT en diciembre pasado. En mayo, el informe de la CBT había indicado que una familia necesitó $851.351 para no ser pobre, mientras que el de la CBA estimaba en $386.978 el monto necesario para no ser indigente.

La Canasta Básica Total, además de alimentos, incluye otros gastos del hogar como indumentaria, salud, transporte y educación, determinando así la línea de pobreza. En contraste, la Canasta Básica Alimentaria se limita a relevar bienes de primera necesidad, estableciendo la línea de indigencia.

El INDEC utiliza al adulto equivalente como la unidad de medida para calcular las necesidades de consumo del resto de los integrantes de la familia, considerando factores como la edad, sexo y actividad. En el informe de junio, esta estimación individual llegó a $ 282.579 para la Canasta Básica Total, mientras que para la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $ 127.288.

Proyecciones adicionales indican que una familia de tres integrantes necesitó $695.144 para no ser pobre y $ 313.128 para no ser indigente. En tanto, un grupo familiar de cinco personas precisó $918.381 para no caer en la pobreza y $ 413.685 para no ser indigente.

Este incremento en los costos de vida pone de manifiesto los desafíos económicos que enfrentan las familias argentinas, destacando la importancia de políticas públicas orientadas a mitigar el impacto de la inflación y garantizar el acceso a necesidades básicas.