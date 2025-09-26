UN NIÑO CONVULSIONABA POR FIEBRE PERO POLICÍAS LO ASISTIERON CON RCP

Este jueves, pasadas las 21, tras una rápida intervención del personal de la División Patrulla Preventiva, se logró salvar la vida de un niño de 2 años que había sufrido una convulsión febril, en la zona de avenida Hernandarias.

El hecho fue informado por transeúntes, quienes alertaron sobre un menor desvanecido en brazos de su madre, con signos de inconsciencia y un tono de piel morado.

Al llegar al lugar, los efectivos actuaron rápidamente, realizando maniobras de RCP, lo que permitió que el menor comenzara a dar señales de vida.

Seguidamente, arribó la ambulancia e intervino el médico en turno, quien atendió al niño. Luego, fue trasladado hacia el Hospital Pediátrico.

Al llegar al hospital, el menor fue atendido y se confirmó que estaba fuera de peligro, aunque quedó en observación para asegurarse de su completa recuperación.