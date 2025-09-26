Vie. Sep 26th, 2025

UN NIÑO CONVULSIONABA POR FIEBRE PERO POLICÍAS LO ASISTIERON CON RCP

By Redaccion 2 horas ago
Los efectivos le realizaron maniobras de reanimación hasta que el pequeño recuperó los signos vitales. Ya se encuentra fuera de peligro.

Este jueves, pasadas las 21, tras una rápida intervención del personal de la División Patrulla Preventiva, se logró salvar la vida de un niño de 2 años que había sufrido una convulsión febril, en la zona de avenida Hernandarias.

El hecho fue informado por transeúntes, quienes alertaron sobre un menor desvanecido en brazos de su madre, con signos de inconsciencia y un tono de piel morado. 

Al llegar al lugar, los efectivos actuaron rápidamente, realizando maniobras de RCP, lo que permitió que el menor comenzara a dar señales de vida.

Seguidamente, arribó la ambulancia e intervino el médico en turno, quien atendió al niño. Luego, fue trasladado hacia el Hospital Pediátrico.

Al llegar al hospital, el menor fue atendido y se confirmó que estaba fuera de peligro, aunque quedó en observación para asegurarse de su completa recuperación.

