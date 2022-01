UN JOVEN FUE A UNA PELUQUERÍA, LE COBRARON $24 MIL PESOS Y EL TICKET SE VOLVIÓ VIRAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Un ticket por servicios brindados en una peluquería de Pinamar causó polémica en redes sociales y se viralizó por su coste: la madre del joven «peluqueado» tuvo que pagar $23.800.

Según el detalle de la cuenta, los gastos fueron $7800 por reflejos, $7800 por iluminación, $900 por el lavado, $1400 por la manicura, $1400 por el corte, $700 por el peinado y $ 4100 por “trabajos técnicos”.

Leo Rey, el dueño del local ubicado en calle Constitución, Pinamar, expresó ante Infobae: «Era un chico de entre 16 a 18 años que lo trajo la madre y lo dejó. Entiendo el reclamo, una persona puede quejarse por el precio, pero no por algo que no pasó. Él tenía el pelo castaño y nos pidió que le quede rubio platinado, como se usa ahora. Eso fue un cambio de look no un corte de pelo».

Según señaló, al joven se le realizó dos decoloraciones «mínimas» que llevaron entre cuatro y cinco horas. «Hay que chequear que el pelo responda a los productos que son todos importados. Allí solamente hay dos trabajos más el trabajo técnico del color. Más allá de eso, el chico se cortó el pelo, se peinó y se hizo las manos«, agregó Rey.

Oriundo de Formosa, el joven consultó también si podían hacerle los pies y depilarlo. Sin embargo, esto no fue posible debido a que la peluquería trabaja con turnos. «El chico seguía consumiendo diferentes servicios por propia decisión porque nadie se lo ofreció ni obligó a nada», afirmó.

Pero finalmente, la madre llegó a buscarlo y vio el monto a pagar. «Se encontró con esa factura y se sorprendió, pero en el detalle se refleja todo lo que hizo que llegara a ese precio», dijo Rey, cuya peluquería exhibe la lista de precios en la vidriera y en la recepción.

Respecto al polémico ítem de «trabajos técnicos», el dueño aseguró: «Como se hizo dos decoloraciones, que se ve en el ítem de iluminación y reflejos están ocupados por las decoloraciones, el trabajo de coloración o baño de luz se le agregó abajo. Es una cuestión de orden, pero se refiere al color«.

