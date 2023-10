UN INFORME DE EE.UU. ADVIERTE QUE FUNCIONARIOS K HABRÍAN «TRAFICADO DINERO MAL HABIDO»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Un extenso informe del periodista Carlos Pagni, para La Nación, reveló que en Estados Unidos solicitaron informes sobre funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires que habrían realizado operaciones que, además de debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido.

El abogado Dennis Hranitzky, abogado de dos fondos que no aceptaron un canje de Kicillof, se presentó ante la jueza del Segundo Disrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que ordene al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires.

Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.

LA INVESTIGACIÓN

El abogado describe los resultados de un discovery, es decir, de un procedimiento previsto por las leyes de los Estados Unidos por el cual un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda. Al hacerlo, consigna que otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades. Y que sólo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express.

Los otros ocho bancos que cumplieron con el discovery denunciaron, según Hranitzky, que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, «parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años». Montaña depende del ministro Sergio Berni. Benítez, del ministro Leonardo Nardini. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién «aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza».

El escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. Bazán figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. También se menciona al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, quien utilizó «un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero».

Relacionado