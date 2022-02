UN DOCENTE Y UN EMPLEADO PÚBLICO COMPARTIERON EL POZO DE $12,8 MILLONES DE LA POCEADA

Cada uno de los ganadores se llevó una suma de 6,4 millones de pesos. Compartieron el pozo acumulado de la edición del sábado pasado de este popular juego de Lotería Chaqueña.

Un docente de Roque Sáenz Peña y un empleado público de Villa Ángela pasaron por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivos sus respectivos premios de 6,4 millones de pesos, ya que ambos lograron sumar cinco aciertos durante la edición de la Quiniela Poceada del sábado pasado.

El primer en retirar su premio fue un joven docente de Sáenz Peña, que había registrado su jugada de la suerte en la Agencia 146 de Eduardo Milan Kochol, ubicada sobre San Martín al 732 de la ciudad termal.

Se trató de una apuesta automática, impresa con los números 11, 18, 25, 68 y 71. “Jugué sólo dos tickets”, reveló este joven de 27 años, que se enteró de su golpe de suerte mientras estaba sentado en una plaza junto a su novia.

“Un amigo me pasó el extracto (de la Poceada) por el teléfono y nos pusimos a controlar los números. Cuando me di cuenta que tenía los cinco aciertos me puse a temblar de la emoción”, reveló el feliz ganador, quien adelantó que parte de su premio será destinado a encarar un emprendimiento con su pareja.

El otro ganador es un empleado público de Villa Ángela, que jugó su ticket en la Sub Agencia 302/12 de Juan José Machbanin, que se encuentra ubicada sobre Boulevard San Martín al 1322. También fue una apuesta automática, en este caso con el 11, 24, 25, 51 y 74 como números de la suerte.

“En ese momento estaba con mi hermano. Nos pusimos a mirar los números y cuando ya iba por los cuatro aciertos me entró una emoción bárbara”, reveló el hombre de 39 años.

Ambos ganadores compartieron un pozo acumulado de 12.863.642 pesos, por lo cual cada uno de ellos se llevó una suma total de 6.431.821 pesos.

“Vengo de varios traspiés en la vida, así que esto es una alegría muy grande”, aseveró el vecino de Villa Ángela, quien adelantó que invertirá su premio en refaccionar su vivienda familiar.

Relacionado