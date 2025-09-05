UN ARSENAL Y MÁS DE 300 CUBIERTAS ROBADAS: CAYÓ UNA BANDA QUE OPERABA DENTRO DE UN INVERNADERO DE MARIHUANA

En Córdoba, un fuerte operativo policial desarticuló una peligrosa organización delictiva que tenía un invernadero de marihuana, un arsenal y más de 300 cubiertas robadas en diversos puntos de la provincia.

El trabajo se llevó a cabo en las localidades de Villa El Bordo, Villa Siburu y Argüello y puso al descubierto el alcance de esta banda criminals.

Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron un impresionante arsenal compuesto por 32 armas de fuego de diversos calibres, destacándose una ametralladora FMK3. También se encontraron elementos para fabricar explosivos y más de 300 cubiertas de vehículos.

En otro procedimiento en Unquillo, la Policía descubrió un invernadero subterráneo dedicado al cultivo de marihuana, una operación sofisticada con una infraestructura completa para la producción y distribución de la droga.

El operativo incluyó diversos allanamientos en distintas localidades de Córdoba (Foto: Gentileza El Doce).

Además de las armas y la marihuana, también se incautaron teléfonos celulares, municiones, fundas de armamento y equipamiento militar, así como carga propulsora de proyectiles de mortero, lo que da una idea del nivel de peligrosidad de la banda.

Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas en el marco de la investigación, liderada por la Dirección General de Investigaciones Criminales con la colaboración de la Justicia provincial. Aunque algunos reportes señalan que la cifra de detenidos podría ascender a nueve.

La banda contaba con un arsenal de armas (Foto: Gentileza El Doce).

Las fuerzas de seguridad no descartan la posibilidad de que la banda esté vinculada a otros delitos en la ciudad y áreas cercanas, por lo que se esperan nuevos allanamientos mientras la investigación continúa para desmantelar por completo la red.