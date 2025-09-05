Detalle de fechas:

  • Lunes 8 de septiembre:
    • Pueblos Originarios
    • Expertos (Ministerio de Salud Pública)
  • Lunes 15 de septiembre:
    • Becas Más Salud (Ministerio de Salud)
    • Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)
  • Martes 16 de septiembre:
    • Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Desarrollo Humano).
    • Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Desarrollo Humano).
    • Programa de reconversión laboral Canillitas (Desarrollo Humano)
    • Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación).