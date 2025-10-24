UN AÑO SIN RASTROS DE NAYELLY GARCÍA SERVÍN: CREEN QUE EL PADRASTRO LA SECUESTRÓ PARA EXPLOTARLA SEXUALMENTE

Nayelly García Servín desapareció junto a su padrastro y no hay rastros de ninguno desde hace un año. (Foto: gentileza La Opinión Austral).

La angustia no tiene fin para la familia de Nayelly García Servín, la adolescente de 16 años que desapareció hace un año en Pico Truncado, Santa Cruz.

La principal sospecha de la Justicia es estremecedora: su padrastro, Juan Ignacio Esteban Apaza, la habría sacado del país para explotarla sexualmente.

Nayelly fue vista por última vez el 23 de octubre de 2024. Según la investigación, ese día la adolescente salió del instituto donde estudiaba inglés y se subió a una camioneta Ford Eco Sport manejada por Apaza. Desde entonces, no hay noticias de ninguno de los dos.

Las recompensas millonarias por datos que ayuden a encontrarlos siguen vigentes, mientras la alerta se extendió a los países limítrofes de Bolivia y Paraguay.

Missing Children se sumó a la búsqueda de Nayelly. (Foto: Facebook).

La pista que se perdió en la frontera

A mediados de noviembre del año pasado, la camioneta apareció abandonada cerca de la frontera con Bolivia. Sin embargo, no había rastros de Nayelly ni de su padrastro.

La Justicia confirmó en una resolución oficial que la adolescente “sería víctima de un delito contra la integridad sexual”, lo que refuerza la hipótesis de un secuestro con fines de explotación.

El mismo fallo detalló que Apaza, de 32 años, está imputado por este delito y tiene pedido de captura internacional desde el 28 de octubre de 2024.

El hombre mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura robusta, pelo negro corto, tez trigueña, ojos marrones y no tiene tatuajes.

El 22 de julio, Nayelly cumplió 16 años, pero la causa no avanzó en los últimos meses. La Justicia y la policía realizaron varios allanamientos y el Ministerio de Seguridad ofreció recompensas para quienes aporten datos sobre el paradero de la joven y su padrastro, pero hasta ahora no surgieron pistas concretas.