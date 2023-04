TRAS SER AGREDIDO, BERNI CONSIDERÓ QUE FUE VÍCTIMA DE «UNA EMBOSCADA»: «ARGENTINA NO PUEDE SEGUIR ASÍ»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En la jornada del lunes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fue atacado a trompadas en medio de una protesta por el crimen de Daniel Barrientos, colectivero de la línea 620 que fue asesinado en la madrugada de ese día.

En ese marco, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense declaró que fue «víctima» y dijo que lo que ocurrió fue «una emboscada».

Desde la puerta del Hospital Churruca donde fue atendido por las heridas que sufrió en el rostro y el resto del cráneo, Berni precisó que si bien «la Policía de la Ciudad cumplió con el protocolo» al rescatarlo cuando era agredido por los choferes que realizaban una protesta en General Paz y Alberdi, la fuerza «complicó las cosas«.

«Les pedí que no avanzaran porque se estaban resolviendo las cosas y teníamos la situación controlada. Ya habíamos acordado una reunión«, indicó el ministro sobre el accionar de los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, hizo hincapié en que no va a denunciar a los choferes que lo agredieron. «Estoy bien, un golpe más no hace mella. Duele más que un bonaerense que tengo que cuidar murió que los golpes que recibí».

Posteriormente, en diálogo con C5N, el funcionario bonaerense remarcó que fue víctima de «una emboscada» y arremetió contra el flamante ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco.

«Burzaco no me llamó y mejor que no me llame porque se va a comer flor de puteada«, dijo y agregó: «Siento un dolor en el alma por el asesinato de Daniel Barrientos».

De esa manera, Berni manifestó que «Argentina no puede seguir de esta manera» a la vez que apuntó a «sectores de la política que incentivan a través de los medios de comunicación».

«No podemos seguir con los infiltrados políticos en las disputas gremiales. Lo de hoy es muy llamativo; nadie roba con dos vehículos de apoyo, con armamento que no es habitual, que tiene munición carísima. No es un simple robo. Estas situaciones pasan cuando la víctima se defiende, pero acá no hubo plata, no hubo nada, se llevaron solamente una cartera y desde el estribo ejecutaron a un trabajador», describió Berni.

Relacionado