TRAS LA SUBA DE PRECIOS POR LA FALTA DE GASOIL, EN CHACO MARCHARON PARA PEDIR QUE INTERVENGA EL GOBIERNO

Ciudadanos autoconvocados dedicados a la actividad productiva y comercial relacionadas con el abastecimiento de productos alimenticios de Chaco encabezaron este sábado caravanas tras el aumento en los precios del gasoil por la faltante del combustible en plena campaña de cosecha en el campo.

En el interior de la provincia, varias caravanas partieron de Charata, Tres Isletas, Pampa del Infierno, Castelli y otras localidades para luego confluir en Avia Terai. A su vez, hubo una segunda concentración en Sáenz Peña para leer un manifiesto con reclamos a las autoridades de toda la clase política nacional y provincial.

Entre las solicitudes, hubo un lugar destacado para pedir la intervención del Gobierno por la situación del gasoil. Además, la reducción del gasto público, el fomento a la cultura del trabajo, reducción de la carga impositiva, beneficios a la economías regionales para darles mayor sustentabilidad, y un Estado presente con «más y mejor inversión en seguridad, salud y educación». También hacen hincapié en «rutas transitables y administración de los recursos públicos con responsabilidad transparencia».

Los sumados a esta convocatoria llevaban corazones azules, celestes y banderas argentinas.

Asimismo, se solicitó la inmediata intervención del gobernador Jorge Capitanich para solucionar la cuestión, ya que se precisó que el actual momento «es crucial» para contar con el gasoil para el transporte y la logística en plena cosecha de algodón, sorgo, soja y maíz conjuntamente con siembras de trigo y pasturas invernales.

Según consignó Infobae, los ciudadanos autoconvocados sostuvieron: «Los aumentos de precio del gasoil no se solucionan con aumento de tarifas, sino con políticas energéticas constantes y previsibles. No vendrá la solución de quienes crearon el problema, por eso solicitamos la renuncia del secretario de energía de la nación».

En igual sentido, recordaron que el sector productivo generador de divisas y que nutre las reservas del Banco Central «soporta un perverso desdoblamiento cambiario que asfixia con la anuencia de propios y extraños a pymes y cuentapropistas, provocando así un sector privado asfixiado que no soporta más la presión tributaria para sostener un estado cada vez más grande y deficiente. El Gobierno recauda, pero tenemos niveles de pobreza inentendibles. No hay más tiempo para una sola distracción más, no es un ultimátum, son años de espera infructuosa. Es desesperante oír, ver y convivir con la desidia del gobierno nacional y provincial».

Y agregaron: «Nos subestiman, ningunean y hasta descalifican, para eso no fueron electos. Nos crean realidades virtuales, utópicas, magníficas, cuando ven afectados sus intereses partidarios y/o personales, pero ya no les creemos. Forzaron nuestra pasividad al borde de la desesperanza. Crearon una grieta que hoy es una herida. ¡¡¡Y a esa herida la queremos curar!!! Por eso y mucho más, hoy pedimos soluciones».

En sintonía, mediante un comunicado, también se pronunció la Mesa de Enlace de Santa Fe que solicitó la renuncia del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

