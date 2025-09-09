TRAS EL APOYO DEL FMI, JAVIER MILEI RATIFICÓ: “NO NOS MOVEREMOS NI UN MILÍMETRO DEL PROGRAMA ECONÓMICO”

Tras las señales de apoyo que mandó el FMI luego de la derrota electoral, Javier Milei ratificó este martes que no cambiará el rumbo económico de su Gobierno y aseguró que mantendrá el esquema de bandas para el tipo de cambio. «No nos moveremos ni un milímetro del programa», dijo el Presidente, que en sus redes sociales compartió el pronunciamiento del Fondo Monetario.

«Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico», escribió Milei este martes a la tarde, en línea con su discurso del domingo tras la derrota en las elecciones bonaerenses.

Además, hizo un punteo de los ejes que mantendrá en la gestión. » (1) Equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI», expresó el mandatario. Y añadió: «Además, seguiremos desregulando. VLLC!».

«El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país», expresó la vocera del FMI, Julie Kozack, y agregó: «Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación».