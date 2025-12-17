TRAGEDIA EN MAR DEL PLATA: SE INCENDIÓ UN GERIÁTRICO Y MURIERON CUATRO MUJERES

Incendio en un geriátrico de Mar del Plata. (Foto: gentileza 0223).

Esta madrugada ocurrió un trágico incendio en la residencia geriátrica “Sagrada Familia”, en el barrio La Perla, Mar del Plata. Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro mujeres y varios heridos.

A su vez, 15 policías que fueron a socorrer a las víctimas debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, con síntomas de intoxicación por el humo. Uno de los efectivos quedó internado, pero está fuera de peligro.

Según informó el medio local 0223, el fuego se inició en la habitación 12 del primer piso y rápidamente se extendió por el resto del establecimiento. El geriátrico ubicado en Jujuy 1157 cuenta con dos pisos y 27 habitaciones.

Al lugar arribó personal del SAME y varias dotaciones de Bomberos para socorrer a las víctimas. Cuando apagaron las llamas, encontraron a tres mujeres muertas: dos de 95 años y una de 80. Otra de 79, murió en el Hospital Interzonal General de Agudos, luego de ser trasladada.

Por la complejidad de la tragedia, trabajaron de manera coordinada distintas fuerzas de emergencia. Se sumaron a los mencionados anteriormente, personal de la Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaria de Seguridad y el área de Desarrollo Social.

Al momento del devastador accidente, residían 38 adultos mayores en el geriátrico. Familiares de algunos residentes afectados fueron a retirarlos de urgencia, mientras que los demás fueron derivados a tres geriátricos tras el operativo.

La señal marplatense, Radio Brisas, dialogó con Rodrigo Gonçalvez, el secretario de Seguridad del municipio, quien confirmó: “Tratándose de adultos mayores, somos cautos y seguimos de cerca su evolución”.

Las versiones preliminares suponen que el incendio se podría haberse provocado porque alguien fumó en el interior de la residencia.

“Fue una respuesta eficaz en una situación extrema”, concluyó. El personal de científica está trabajando en el lugar para determinar las causas del incendio.