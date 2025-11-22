TRAGEDIA EN FONTANA: SACABA SU AUTO DEL GARAGE Y ATROPELLÓ A UN NENE

Choque mortal en Fontana.

En la tarde de este viernes, alrededor de las 18.30, se produjo un accidente de tránsito fatal en Fontana, cuando un menor de edad, identificado como I.T.A, el cual circulaba en su bicicleta cerca de su domicilio, fue atropellado por un automóvil.

En ese momento, un vecino que sacaba su vehículo marcha atrás desde su garaje, lo embistió accidentalmente.

El niño fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde ingresó acompañado por su madre.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la médica de turno confirmó que el menor llegó al centro asistencial sin signos vitales.

Tras conocerse el deceso, se activaron las diligencias correspondientes. Intervinieron personal del 911, la División de Seguridad Metropolitana, Comisaría Primera de Fontana, Medicina Legal y el área de Criminalística, que trabajan para esclarecer todos los detalles del trágico accidente.