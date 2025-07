TORTURÓ Y ACUCHILLÓ A SU NOVIA EMBARAZADA EN INQUILINATO DE LOS JURÍES

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Celos, furia desmedida y una odisea que pudo decantar en sangriento horror.



Una adolescente de 17 años, embarazada, permaneció cautiva todo un día en un inquilinato, por decisión de su novio, y su odisea terminó, en un 2º capítulo, acuchillada en una pierna.

Según el procedimiento del personal de la Seccional 48, de Los Juríes, General Taboada, la denuncia ha sido presentada por la madre de la jovencita, tras recibir un mensaje de la adolescente: «Mami, me escapé. Estoy en casa de una amiga. Mi novio casi me mata a golpes y me retuvo el celular».

Primero, el sujeto la encerró y golpeó, ciego de los celos. Cuando la progenitora terció, la jovencita fue liberada. Ya en su casa, el novio le envió un mensaje al celular de su madre y acordaron la devolución del celular.

La joven fue de nuevo y recibió el mismo trato. Gritos, golpes, fue arrastrada por el piso del inquilinato, casi asfixiada y acuchillada en la pierna.

Finalmente, terció la policía, la damnificada liberada y el agresor encerrado, enfatizaron los voceros policiales.

