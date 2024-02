TIGRE VS CHACARITA: SUSPENDIDO POR INCIDENTE

«Todos vieron lo que sucedió. Nosotros no sabemos de la gravedad de la lesión y tenemos que confiar en los médicos y me dijeron que el futbolista no podía continuar y por esta razón Chacarita no quería seguir con el partido y me parece razonable», expresó el árbitro Ariel Penel en declaraciones post decisión.

Y además, agregó información sobre las próximas horas que serán claves para ver donde irá el rumbo del encuentro: «Ahora pasaremos el informe de lo sucedido al Tribunal de Disciplina y ellos decidirán si el partido continúa o no».