TIENE 68 AÑOS Y DESPUÉS DE UNA VIDA DURA, SE RECIBIÓ DE LA SECUNDARIA Y SALIÓ ABANDERADA

Su vida fue un cúmulo de sacrificios, esfuerzos, y un continuo no darse por vencida y seguir adelante a pesar de las adversidades que vivió.

Esta es su historia.

Postales de una vida difícil

Digamos que para empezar, la vida no fue muy generosa con ella, sino más bien despiadada.

Cuando Marité tenía 3 meses de vida, allá por 1955, su madre biológica la cargó en brazos y se vino en micro desde Tunuyán hasta la Ciudad para dejarla en la Casa Cuna.

Estaba muy decidida a hacerlo, pero en la terminal de ómnibus -que en esa época estaba instalada donde actualmente se encuentra el hotel Huentala- se cruzó por casualidad con una mujer que estaba esperando el arribo de un pariente.

Cuando le contó que venía a Mendoza a dejar a su hija en un hogar, la mujer le ofreció un lugar para vivir: en su casa tenía una habitación con un baño pequeño que estaban desocupados.

La madre biológica de Marité aceptó, pero la decisión de no criar a su hija ya estaba tomada.

Marité, su nieto y el marido, Horacio Márquez, parte de la familia a la que tanto cuida

«Al tiempo, mi madre biológica le dijo a la mujer que le había dado lugar para vivir conmigo, que había encontrado un trabajo y lo iba a tomar. Se fue y no volvió más».

Entonces, Marité fue criada por la familia que la había recibido en su casa. Pero no lo hicieron por amor, sino casi por obligación.

La mujer que me crio y su marido no tenían hijos por decisión propia, no querían tenerlos. A mi me pegaban mucho, ¡me golpeaban por todo! Si se me perdía el dinero, o me equivocaba en una compra, o no era lo que me pidieron, me pegaban. Además yo no me quedaba callada, ¡era contestadora!, les decía «cuando sea grande, nadie va a poder pegarme

La relación con la gente que la crio terminó de romperse cuando Marité de se quedó embarazada, siendo soltera.

«Eso no estaba bien visto», contó, pero no fue más allá de ese recuerdo.

Una luchadora que tuvo su propia familia

Al tiempo, Marité que cree mucho en Dios, pensó que tenía que tener una recompensa por tantos años difíciles en los que se había arreglado sola: hasta consiguió un trabajo en el antiguo «Metro Supermercados».

Cuando su hijo Adrián tenía 4 años, conoció a su actual marido, Horacio Márquez, un militar de la Fuerza Aérea. Con él pudo hacer una familia, la que nunca pudo tener de niña.

Marité tuvo a segundo hijo, Alejandro, que hoy tiene 33 años.

La búsqueda de la verdad

Pasaron los años, pero el abandono no pasó. El abandono la acompañaba a todas partes. Seguía viviendo en ella y buscar a su madre biológica se convirtió en un objetivo en su vida.

El abandono es algo muy terrible, que deja muchas secuelas. Yo tuve que hacer terapia, porque sufro de cefaleas crónicas, y esto según mis médicos y mi psicóloga es una secuela de haber sido abandonada

Marité, que está acostumbrada a trabajar para conseguir lo que se propone, se puso a buscar a su madre biológica y lo logró. Primero encontró a una hermana de sangre, pero al poco tiempo, su hermana tuvo un trágico final. Ella con toda su tristeza a cuestas, no se dio por vencida: siguió tras los indicios que tenía de su madre.

Finalmente la encontró. Pero no sucedió lo que ella esperaba.

La mujer la rechazó. Le dijo que cuando la dejó en la casa de la familia que la crio no sintió nada y le pidió que no volviera a buscarla nunca más.

Sin embargo, al poco tiempo la madre biológica se enfermó y la mandó a buscar. Marité accedió.

Tuve la oportunidad de cuidarla, para mi fue sanar una herida de la infancia, no sé lo que le pasó a ella, pero yo sí me pude curar

Cumplir el sueño de estudiar

Las dificultades nunca fueron un impedimento para que esta mujer, guerrera por naturaleza, saliera adelante.

«Yo creo que los límites se los pone una», dijo cuando empezó a contar cómo se dio cuenta que había llegado el momento de cumplir su sueño.

Un tiempo antes de la pandemia, su esposo fue sometido a un doble trasplante hepático, y ella lo cuidó sola, sin pedirle ayuda ni a sus hijos.

«Mi esposo estuvo 23 días en terapia intensiva, y yo con él, a mi ya me habían puesto una sillita ahí»

Lo cuidó tan bien que los médicos la felicitaron. y aún sigue haciéndolo.

Una vez que su esposo se recuperó y en medio de la pandemia, Marité supo que era el momento de ponerse a estudiar.

«Mandé un mail a la escuela, en realidad lo mandó mi marido, porque yo no sabía usar la computadora, ahora aprendí» cuenta emocionada.

Al poco tiempo le respondieron que se podía anotar.

Empecé en el 2021, con mucha dificultad, yo desde 1968 que no iba a la escuela. pero volver a estudiar fue lo mejor que me pasó. estaba embobada con las clases de Ciencias Naturales, de Química, de Historia Argentina»

Lo que le costó un poco fue Inglés, pero lo superó con una profesora particular. «Ahora me busqué un cursito de inglés por internet», contó.

Otra materia que la sorprendió fue informática.

No sabés lo emocionante que fue para mi sentarme frente a una computadora y aprender a usarla

El día que le dieron la bandera, fue con esposo, su nuera y uno de sus hijos y su nieta Abigail (5).

Lo más hermoso que me pasó fue que mi nieta le contara a todo el mundo que su abuela era abanderada

De todas maneras, el estudio continúa: le queda un año más para hacer la especialización en Administración de Empresas y Microemprendimiento, que es la que se hace en el CENS al que asistió Marité.

¿Y después, qué viene? porque ella misma se confiesa hiperkinética.

Quiero seguir estudiando, lo que me gustaría es ser abogada, pero no sé si voy a poder cumplir con ese deseo. También me gusta el diseño de modas, yo me hago mi propia ropa, así es que por ahí, a mediados del 2023, me decido por eso

Por el momento, Marité tiene que cuidar su salud, porque también está pasando por un problema serio. Sin embargo, su fe en Dios es tan genuina, que está segura que va a poder superarlo.

«Mi doctora y yo pensamos que voy a poder. Yo tengo mucha fe en Dios, no hago nada sin él. Creo que esto es lo que siempre me ha dado la fortaleza para seguir adelante».