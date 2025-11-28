TERMINA EL PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS Y EL GOBIERNO BUSCA APROBAR SUS PRINCIPALES REFORMAS EN EL VERANO

Terminan las sesiones extraordinarias y el Gobierno espera aprobar sus principales reformas en el verano. (Foto: Cámara de Diputados)

Este viernes terminará oficialmente el período de sesiones ordinarias. El Gobierno evitó que la oposición logre convocar una última sesión para este jueves, y se enfoca en lograr los consensos necesarios para aprobar en extraordinarias las reformas que impulsa.

El Congreso durante este año tuvo actividad y la oposición logró en más de una oportunidad aprobar proyectos incómodos para el oficialismo. Entre ellos, la Ley de Financiamiento Universitario, La Emergencia Pediátrica y el aumento jubilatorio. No obstante, todas ellas fueron vetadas por Javier Milei.

En Diputados, por ejemplo, una fuente legislativa sostiene que fue un año de mucho trabajo: “Fue malo para Milei, pero funcionaron mucho las dos cámaras. Sobre todo entre abril y octubre”.

El Gobierno quiere aprobar en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026, la reforma laboral, tributaria y el nuevo Código Penal. (Foto: Cámara de Diputados)

Ahora, el Ejecutivo llamará a sesiones extraordinarias. Se espera que la convocatoria oficial sea desde el 10 de diciembre al 28 de febrero. Es decir, si en diciembre no se avanza con los proyectos como tienen en mente, se podrá trabajar todo el verano: “Si todo sale bien, en enero se corta (y vuelve a arrancar en febrero)”.

El objetivo es que el Presupuesto 2026 comience a ser tratado en Diputados, para lograr una media sanción antes de Año Nuevo. Mientras los legisladores de la Cámara Baja debaten esa medida, y quizás también la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno pretende que el Senado también esté activo.

En ese sentido, los senadores podrían debatir el nuevo Código Penal o la modificación de la Ley de Glaciares, que buscan cambiar las provincias mineras.

Para lograr esta hoja de ruta legislativa, en el Gobierno vienen trabajando con distintos actores desde hace meses.

En el oficialismo buscan que el Senado también debata ciertos proyectos mientras Diputados trata el Presupuesto en diciembre. (Foto: X @Senadores_UxP)

En primer lugar, Diego Santilli, el ministro del Interior, se reunió con casi todos los gobernadores dialoguistas. El objetivo es lograr que las provincias den su apoyo al Presupuesto 2026, y a la reforma laboral y tributaria.

Pero, además, el oficialismo sigue manteniendo vínculo con aliados como el PRO, además de sumar al bloque en Diputados a los cuatro integrantes de La Liga del Interior.

La Libertad Avanza negociará con la oposición en extraordinarias después de ganar las elecciones 2026 y con un bloque que podría ganar la primera minoría en la Cámara Baja.