«¿TE CASARÍAS CONMIGO?», LA PROPUESTA VIRAL DE UNA SEÑORA A LIONEL MESSI

Inter Miami y Palmeiras ya están en octavos de final del Mundial de Clubes

Al parecer, el astro mundial no llegó a advertir en el momento el mensaje que iba dirigido a él, dado que eran muchísimos los carteles que lo tenían como destinatario. No obstante, la mujer mostró orgullosa su cartel y sonrió a las cámaras que no demoraron en captar la espectacular propuesta.

El local Inter Miami y Palmeiras de Brasil igualaron 2-2 este lunes en el marco del partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo A, del Mundial de Clubes 2025 que se disputa en Estados Unidos, para que ambos se metan en octavos de final.

En el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo que tuvo a Lionel Messi durante los 90 minutos de juego lo ganaba en el primer tiempo con el tanto de Tadeo Allende, mientras que se puso 2-0 con el espectacular golazo de Luis Suárez. Sin embargo, el conjunto brasileño terminó rescatando el agónico empate con los tantos de Paulinho, a 10 del cierre, y Mauricio, a 3 del final.

Si bien a ambos equipos les alcanzaba con sumar para meterse en la próxima etapa, «Las Garzas» necesitaban una victoria para quedarse con el grupo y así evitar al PSG en el mano a mano de octavos de final.

El conjunto de Florida dirigido por Javier Mascherano venía de hacer historia al derrotar al Porto, en lo que fue un verdadero batacazo que contó con el golazo espectacular de Messi de tiro libre. Fue la primera victoria, tras el debut sin goles ante el conjunto egipcio.