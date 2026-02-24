SUOEM Castelli organiza tour a Brasil para 25 matrimonios de empleados municipales

El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Juan José Castelli organiza un nuevo viaje turístico internacional destinado a trabajadores municipales de la localidad. En esta oportunidad, serán 25 matrimonios quienes participarán del tour con destino a las playas de Camboriú, Brasil.

La salida está prevista para las 05:00 horas de la mañana del martes 24 de febrero de 2026, desde la sede del SUOEM Castelli, ubicada en Avenida Presidente Perón y esquina Reverendo Padre Holzer, punto tradicional de partida de las delegaciones organizadas por el gremio.

Una tradición sindical que fortalece la unión familiar

Este tipo de viajes forma parte de una iniciativa que el sindicato viene realizando desde hace años, brindando a los empleados municipales la posibilidad de acceder al turismo internacional a través de un sistema de pago accesible.

Cada trabajador abona el costo del pasaje en cuotas mensuales, permitiendo planificar con anticipación y cubrir el valor total del viaje de manera organizada y sin afectar la economía familiar.

Desde la organización destacaron que el objetivo es promover espacios de recreación y descanso para los afiliados, fomentando además la convivencia y el compañerismo entre las familias municipales.

Turismo y experiencia en familia

Los 25 matrimonios de trabajadores municipales de Juan José Castelli vivirán una experiencia única fuera del país, disfrutando de las playas, la costanera y los atractivos turísticos de Camboriú, uno de los destinos más elegidos por turistas argentinos.

Sin dudas, se trata de una hermosa manera de fortalecer los lazos familiares y compartir momentos de descanso tras un año de trabajo al servicio de la comunidad.

El SUOEM Castelli reafirma así su compromiso no solo con la defensa de los derechos laborales, sino también con el bienestar integral de sus afiliados, promoviendo actividades que combinan turismo, integración y recreación.