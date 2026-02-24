LOTERÍA CHAQUEÑA LANZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL SORTEO BENÉFICO Y SOLIDARIOS POR LA VIDA 2026

Este lunes, Lotería Chaqueña presentó oficialmente la edición 87 del Sorteo Benéfico y Solidarios por la Vida 2026, una iniciativa destinada a acompañar a instituciones de bien público y a personas que requieren afrontar tratamientos médicos especiales.

El sorteo se realizará el próximo 22 de mayo en la Sala de Sorteos “Vicente Amores” y contará con un renovado programa de premios. Los bonos tendrán un valor de 5.000 pesos y el 70 por ciento de lo recaudado será destinado a organizaciones sin fines de lucro de toda la provincia que participen en la comercialización de los cartones.

Además, en el caso del programa Solidarios por la Vida, orientado a personas que necesitan costear tratamientos médicos especiales, el beneficio alcanzará el 90 por ciento de lo recaudado.

Durante el lanzamiento, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, destacó la importancia de esta herramienta solidaria. “En 2025, en la primera edición del Sorteo Benéfico y Solidario se beneficiaron 297 entidades de bien público de toda la provincia, asistiendo a 39 personas que necesitaron tratamientos médicos especiales. En la segunda edición, fueron 260 las entidades que se sumaron y se pudo colaborar con otras 28 causas solidarias”, señaló.

El funcionario remarcó que estas acciones forman parte de un trabajo articulado con el Gobierno provincial, en el marco de los lineamientos impulsados por el gobernador Leandro Zdero.

El acto de presentación contó además con la presencia de la vocal oficial Gabriela Galarza, el vocal por el personal Martín Portela, el gerente general Horacio Ybarra y el gerente comercial Gustavo Maurokefalidis.

Programa de premios

El programa de premios para esta nueva edición incluye como primer premio una Jeep Renegade 0 km. El segundo premio será una motocicleta XR Tornado 300 m3 junto a un smartphone, mientras que el tercer premio consistirá en un kit de entretenimiento compuesto por un Smart TV de 65 pulgadas, una consola PS5 Sony, un parlante Bluetooth Party Box MOD-120 y un sofá de tres cuerpos. Asimismo, habrá importantes premios en efectivo: el cuarto premio otorgará 3 millones de pesos; el quinto premio, 2 millones; y del sexto al décimo puesto, premios de 1 millón de pesos cada uno.



También se realizarán sorteos estímulo para las instituciones que vendan más de 200 bonos —una chance cada doscientos bonos vendidos— que incluirán diez sorteos de un millón de pesos en efectivo. A su vez, se sumarán cuatro sorteos estímulo para los compradores, con premios como Smart TV de 43 pulgadas y motocicletas 110 cm3. Para participar, los compradores deberán escanear el código QR impreso en el cartón y completar un formulario online. Las instituciones interesadas en participar pueden acercarse a la Dirección de Juegos Especiales, ubicada en el primer piso del edificio de calle Güemes 46 de Resistencia, o en la sede del Complejo Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña. También pueden solicitar información a través de la línea telefónica 0362 4446750/8 (internos 1041 y 1073) o mediante WhatsApp al 3624-543429.

Desde el área comercial informaron también que los bonos ya se encuentran disponibles para ser retirados a consignación, tras cumplir con requisitos mínimos. La solicitud también puede realizarse a través del Sistema de Gestión de Trámites (SGT) de Tu Gobierno Digital, ingresando a la opción “iniciar nuevo trámite” y seleccionando “Sorteo Benéfico”.

