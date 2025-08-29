SU HIJA MURIÓ EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y ELLOS HICIERON DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS UNA CAUSA DE VIDA

María Antonella Trivisonno murió en un accidente de tránsito el 29 de agosto de 1999. (Foto: YouTube @ant0donar.)

El 29 de agosto de 1999 marcó un día trágico para una familia rosarina que resurgió de la desgracia y eligió celebrar cada aniversario como un homenaje a la vida de un ser especial.

Esta es la fecha en que María Antonella, la tercera hija de los Trivisonno, fue víctima de un accidente de tránsito y se convirtió en donante de órganos.

Desde entonces, sus padres, Alejandro y Silvia, difunden este acto de amor. El 5 de noviembre de 2020, fue un momento cumbre para su lucha: el Congreso sancionó la Ley nacional N° 27.575, que decretó el 29 de agosto como el Día de la Persona Donante de Órganos.

Silvia y Alejandro Trivisonno promueven el mensaje de la donación de órganos. (Foto: cortesía de Silvia Trivisonno.)

Fue un logro “a pulmón” y “sin color político” que Silvia Trivisonno consiguió gracias a que un diputado nacional por Santa Fe leyó su mensaje en Instagram y presentó el proyecto. Tras su aprobación, se publicó en el Boletín Oficial el 26 de noviembre de 2020.

Ahora, Silvia y su familia buscan que todas las provincias adhieran a la ley que, aunque fue impulsada en honor a la memoria de su hija, no quiso bautizarla con su nombre “porque la idea es que cada uno se apropie de la fecha” para celebrar a ese familiar, amigo o pareja donante.

El reconocimiento

“Antonella nos donó vida, en vida”, dice su madre y explica que no acostumbra hablar del accidente, sino de los recuerdos que dejó en su paso por este mundo. “Era una nena distinta. Nos hizo sentir plenos como papás. Por eso, hablamos poco de la muerte”, señala.

Antonella fue víctima de un accidente de tránsito. (Foto: cortesía de Silvia Trivisonno.)

La describe como una nena muy empática, sensible, que se “relacionaba con el otro no solo desde el lugar que a ella le gustaba, sino desde el lugar que el otro necesitaba”. Con su forma de ser, “hizo de su vida una donación” y «donar sus órganos fue una consecuencia más de su actitud de vida».

Campaña de running «Yo también soy donante». (Foto: grupo Foto Positiva)

Esa gratitud los impulsa a seguir transmitiendo el mensaje. “Tanto nos dio que, después de 26 años, es el combustible para seguir haciendo actividades. Ella nos hizo mejores personas y por eso queríamos hacer un homenaje a su vida”, resalta Silvia.

Cada año, los Trivisonno crearon campañas distintas. La familia no creó una ONG, ni pide colaboraciones. Todo se logra sin gastar un peso, gracias a la buena voluntad de la gente. “Siempre buscamos actividades que tengan que ver con la vida: música, montañismo, running”, confirma. Por ejemplo, cuando se cumplieron los 18 años del accidente, La Beriso dijo “Yo también soy donante” e invitó a los padres de Antonella al escenario.

En 2019, La Beriso se sumó a la campaña «Yo también soy donante». (Video y foto: cortesía.)

Además, en los últimos años, la familia conmemora cada 29 de agosto en el Monumento de la Bandera y, en 2021, a través del Consejo Municipal, una cuadra del barrio Arroyito fue renombrada “Antonella Trivisonno”.

Estas campañas se convirtieron en una misión para Silvia y su familia. “La movilización surgió a partir de la muerte y me daba la sensación de que se iba a morir de nuevo si dejaba de hacer algo. Así, descubrimos que la mejor manera de dejar de hacerlo solo por Antonella era hacerlo por todos», reconoce.

Una efeméride escolar

La ley 27.575 es la continuación de una lucha que ya tiene otros dos hitos. En 1997, se estableció el 30 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

Los padres y hermanos de Antonella. (Foto: cortesía de Silvia Trivisonno.)

En 2018, se aprobó la Ley 27.447, conocida como “Ley Justina”, que dispuso que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, a menos que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.

Ahora, el objetivo es que todas las escuelas del país incluyan en el calendario escolar el Día de la Persona Donante de Órganos. Hasta ahora, solo Santa Fe, CABA y La Pampa adhirieron a la ley.

El «cuadro viajero». (Foto: cortesía de Silvia Trivisonno)

“Pensamos construir una comunidad donante desde la niñez”, explica Silvia. “La donación es una elección de todos los días. No es una decisión al final“, dice. Lo que se propone es que, cada 29 de agosto, las escuelas reciban a la familia de un donante de órganos, en el momento en que se iza la bandera, para escuchar la historia de ese héroe o heroína.

Silvia espera que la donación de órganos pierda totalmente esa connotación negativa, porque “la persona no espera morir, sino manifiesta una voluntad. No quiere decir que le vaya a pasar eso”.

El mural del HECA en homenaje a Antonella. (Foto: cortesía de Silvia Trivisonno.)

Se trata de actuar mientras se puede y, si llegara a suceder, poder ayudar a otro. “Invitamos a la gente que piense en su vida, porque si no tiene calidad de vida, no puede donar. Cuidas tu psiquis y tus actitudes, y al hacerlo, mejora la calidad de vida del que tengo al lado”, explica.

Este año, las 5500 escuelas de Santa Fe izarán por primera vez la bandera como homenaje. Gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Salud y el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos de Santa Fe (Cudaio) varias familias estarán presentes en algunos institutos.

Al mismo tiempo, la familia Trivisonno estará en el acto del Monumento de la Bandera junto con más de 150 alumnos para participar del acto y compartir con otras familias de donantes.

En 10 escuelas de Rosario, hoy comienza la prueba piloto (con el lema “Abrazo mi vida, abrazo al otro, abrazo la donación”) propuesta en la ley, que consiste en repartir una réplica del mural que permanece en el Hospital de Emergencias C. Álvarez (HECA). Cada alumno se llevará el “cuadro viajero” a su casa por turnos, conversará sobre la donación de órganos, marcará un corazón en el cuadro y lo regresará a la escuela con un texto sobre lo aprendido.

Además, en CABA se iluminarán de naranja los edificios y paseos públicos.

El próximo miércoles 3 de septiembre, desde las 11:00, Silvia y Alejandro Trivisonno asistirán a un acto conmemorativo bajo el lema “Donante toda la vida y después, también”, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.