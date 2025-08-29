DEPARTAMENTO SEGURIDAD RURAL: TRAS OPERATIVO SECUESTRARON ANIMALES FAENADOS POR SUPUESTA CAZA ILEGAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Notificaron a siete personas por infracción a la ley de caza, secuestraron armas de fuego y detuvieron a un hombre con pedido de captura.

Esta viernes por la madruga, efectivos rurales llevaron a cabo un operativo de prevención, el cual obtuvo buenos resultados. Secuestraron animales faenados, armas de fuego, cuchillos, demoraron a sus infractores y descubrieron que un ciudadano tenia pedido de captura.

El primer operativo fue en ruta 49, de la localidad de Cote Lai, donde demoraron a dos hombres por supuesta caza ilegal y por portación de armas ilegales. Allí incautaron 30 kilogramos de productos cárnicos pertenecientes a un animal silvestre chancho y ñandú, dos armas de fuego, ocho cartuchos, tres cuchillos y dos linternas.

También, demoraron a otro hombre con 10 kilogramos de carne perteneciente a un animal chancho y ñandú.

En el Paraje 25 – Puerto Tirol, detuvieron a una persona con dos animales silvestres, especie tatú, una linterna y un cuchillo. Fue notificado en la causa por supuesta infracción a la ley de Caza N° 1429-R. Más tarde, en Colonia Benítez, interceptaron a un hombre con un coatí. También fue notificado por supuesta caza ilegal.

Horas después, por Zona Rural Paraje Bajo Méndez, interceptaron el paso de un hombre de 32 años con un animal silvestre “chancho arisco cimarrón”, sin vida. Secuestraron el animal faenado y el ciudadano fue notificado por supuesta caza ilegal.

Efectivos de la Sección Rural Paranacito, tomaron conocimiento por un supuesto abigeato. Un hombre manifestó que personas desconocidas les sustrajeron un animal caprino.

Recorrieron el Paraje Tacuaral, donde lograron dar con el animal sustraído deambulando al costado del camino. Posteriormente, lo devolvieron a su dueño.

Seguidamente, interceptaron el paso de una camioneta conducida por un ciudadano de 63 años, que en la caja del rodado trasladaba tres porcinos, el cual no contaba con la guía de transporte correspondiente. Por ello, fue notificado de “supuesta infracción a la ley 486-c de marcas y señales”.

Finalmente, en Puerto Vilelas, aprehendieron a un hombre, quien tenía pedido de captura activo a solicitud de la Comisaria Tercera de Barranqueras.

