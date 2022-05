SORPRESIVO AUMENTO DE LA NAFTA EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE RESISTENCIA: LA SUBA ES DEL 12%

La nafta Super ahora cuesta $129,3. Aseguran que hay un problema de reposición a nivel nacional que se puede agravar, sobre todo en el interior.

Más allá que desde el sector de combustibles están «esperando el aumento», llamó la atención esta mañana la suba de precios en la estación de servicio Axion de Resistencia, que según los playeros comenzó a regir desde el viernes a la tarde.

Cabe destacar que de momentos, oficialmente, no se prevé un incremento de precios, por lo que solo las dos estaciones Axion de la capital chaqueña exhiben nuevos valores en sus tableros. El resto continúa con los que se fijaron el 14 de marzo de este año.

Diario Chaco relevó los precios actuales. La nata Super en Axion pasó de poco más de $115 a 129,30, su línea preium cuesta ahora $159,7, mientras que el Diese pasó a $129.4 y el Diesel premium a $156,5. YPF mantiene la nafta super a $115,80, Infinia $138, 70, Diesel 500: $107,60 e Infinia Diesel $137,10.

En YPF el precio se mantiene desde el último aumento de marzo – Diario Chaco

Para conocer el motivo del incremento, DCH dialogó con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco (CETACH), Oscar Gaona, quien indicó que «lo que está ocurriendo con Axion a nivel país y a nivel local es que la refinería no está en funcionamiento, por lo tanto, no está habiendo provisión de combustibles. Creo que a eso se debe al aumento, en el resto del país las estaciones están recibiendo tal vez una sola vez en la semana y se están quedando 3 a 4 días sin combustibles».

En Shell el precio se mantiene desde el último aumento de marzo – Diario Chaco

En ese sentido añadió que «mantener los precios operativos de una estación de servicio con a veces 4 a 5 días que no tenés combustibles, se hace imposible. Eso obliga a tener que subir el precio del poco combustible que te mandan. No hay aumento oficial y a nivel país, el problema sería por la falta de producto que está teniendo en este momento Axion con la refinería parada y que todavía no se estima cuándo va a volver a trabajar con normalidad».

El referente local del mercado de combustibles, Miguel de Paoli, indicó en la misma línea a este medio que están «esperando el aumento» y agregó: «si no hay productos en las estaciones, por alguna razón no lo están entregando».