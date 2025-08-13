SORPRESA: SCOCCO SALIÓ EN DEFENSA DE CAVANI Y CRITICÓ EL TRATO DE LOS HINCHAS DE BOCA
El ex delantero de River mostró su respaldo al atacante uruguayo, cuestionando el nivel de exigencia y las críticas que recibe en el Xeneize.
Ignacio Scocco, recordado por su paso en River y admirado por su olfato goleador, no dudó en salir a respaldar a Édinson Cavani, quien atraviesa un momento difícil en Boca debido a su bajo rendimiento.
En diálogo con el programa Gol Gana, conducido por Gastón Edul en el canal de streaming Olga, el santafesino expresó con firmeza: “Me da bronca el destrato de la gente hacia él. Lo que está pasando me parece una falta de respeto”.
El ídolo de Newell’s resaltó la trayectoria y jerarquía del atacante charrúa: “Le tengo un respeto enorme. Es una figura mundial”, señaló, para luego trazar un paralelismo con lo vivido por Gonzalo Higuaín en la Selección Argentina.
Según el ex River, el actual delantero xeneize está atravesando una situación similar a la que padeció el “Pipa” tras las finales perdidas frente a Alemania y Chile, donde las críticas fueron implacables. “En su momento pasó con Higuaín y ahora pasa con Cavani. Es injusto”, sentenció.
Más allá de su identificación con los colores de River, Scocco aseguró que desea que el uruguayo pueda revertir su momento. “Todos los jugadores hemos tenido etapas en las que nada sale bien, y la presión empeora todo con cada partido. Es muy difícil salir de esa espiral”, reflexionó el ex delantero, quien conoce de primera mano lo que significa la exigencia en un club grande.
Mientras Cavani intenta recuperar su mejor versión con la camiseta azul y oro, estas palabras suman una voz autorizada que pide paciencia y respeto para un futbolista con una carrera repleta de logros.
El paso de Ignacio Scocco por River
En su paso por River, Scocco dejó una huella importante. Arribó en 2017 proveniente de Newell’s y rápidamente conquistó a la hinchada millonaria con goles decisivos y rendimientos destacados. En total, jugó 90 partidos, marcó 38 tantos, dio siete asistencias y levantó cinco títulos, incluyendo la histórica Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid.