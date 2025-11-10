SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Taco Pozo , solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor Abigail Dalila Fernández , de 15 años , de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello corto rojo, ojos color negros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: zapatillas blancas, pantalón de jean gastado y una remera blanca Se le ha visto por última vez en Barrio Villa Tablita Taco Pozo en fecha 09/11/2025 .

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Taco Pozo al 3877495090 o al servicio de emergencias 911.-

