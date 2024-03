«SITUACIÓN CATASTRÓFICA»: YERBATEROS SE OPUSIERON A LA APERTURA DE IMPORTACIONES

Aseguran que la yerba que se puede traer desde Brasil y Uruguay no es la que se consume en Argentina.

Referentes del sector yerbatero expresaron su preocupación ante la apertura de importaciones anunciada por el gobierno nacional, a la que calificaron de «catastrófica».

Con la medida, se podrá traer yerba desde países como Brasil y Uruguay que competirán con la yerba argentina, producida en su gran mayoría en Misiones.

Productores, cooperativistas e industriales aseguraron que la situación «está mal y viene para peor, estamos navegando en un barco sin timón, si entra yerba libre de Brasil o de Uruguay, nuestro producto que es de excelente calidad se va a ver perjudicado»

Remarcaron que el estado de cosas «realmente es catastrófico, esta medida prácticamente va hacer desaparecer al pequeño y el mediano productor«, manifestó el presidente de la Cooperativa Siete Estrellas de Misiones, Ariel Steffen.

Además explicaron que la yerba que puede ingresar desde Brasil y la que se consume en Argentina son muy diferentes, ya que en Brasil muelen la hoja hasta que quede un polvo y hacen mate de ese polvo. «El producto es totalmente diferente».

Otra diferencia radica en que la yerba brasilera tiene procesos con mayor cantidad de metales pesados autorizados, lo que representa un riesgo para la salud. «Eso es cancerígeno».

La medida tendría un mayor impacto sobre pequeños productores del sector. «Un productor con 10 o 15 de yerba no va a poder ser competitivo nunca, porque Misiones tiene limitadas las plantaciones, porque tenemos mucho monte y no nos autorizan a extender las plantaciones, no podemos tumbar 10 o 20 hectáreas de monte y plantar yerba, porque tenemos que cuidar los recursos naturales», explicó Steffen.

Precios de materia prima desactualizado

«No acompañamos las medidas del Gobierno nacional, estamos en un barco sin timón, todos perdidos, no tenemos organismo nacional que ejerce o ejecute el precio y Nación no va a laudar, entonces estamos atrapados en la oferta y demanda», se lamentó el productor.