SIN MESSI NI SCALONI, ARGENTINA PISÓ FUERTE EN CALAMA: LE GANÓ A CHILE Y ESTIRÓ SU INVICTO

El primer tiempo, que tuvo varios encontronazos y mucho trabajo para el árbitro Daronco (que amonestó a Otamendi, De Paul y Paredes que quedaron suspendidos por acumulación de amarillas), también mostró a Emiliano «Dibu» Martínez en el arco albiceleste, para rechazar de gran manera un remate de Paulo Díaz.

En el complemento, la Argentina se plantó definitivamente en su campo para cuidar piernas entre el despliegue y la altura, apostando al contragolpe pero también planchando el trámite del partido. De hecho, no hubo ninguna chance concreta de gol hasta los 38 minutos, cuando otra vez Brereton le ganó a Molina y exigió a «Dibu» Martínez, que respondió con corrección.

El triunfo le permitió a la Selección albiceleste agrandar a 28 encuentros su invicto, que es el más largo de la actualidad, mientras que recortó la diferencia con Brasil, que igualó con Ecuador en Quito y quedó con 36 unidades, a cuatro de la Argentina y a la espera de la resolución de FIFA del clásico suspendido en San Pablo.

Chile, por su parte, se quedó en 16 puntos, a uno de Perú y Colombia -se enfrentan este viernes-, y a tres de Uruguay, que tras vencer a Paraguay quedó en el cuarto puesto, el último de clasificación directa a Qatar.

Argentina regresará directamente a Buenos Aires durante la madrugada, para recluirse nuevamente en el predio de AFA de Ezeiza y preparar el duelo ante Colombia, el próximo martes en el estadio «Mario Alberto Kempes» de Córdoba.

Esta es la síntesis:

Chile: Claudio Bravo; Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gary Medel, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Marcelino Núñez; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Nicolás González, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Walter Samuel (Lionel Scaloni no pudo viajar por Covid-19).

Estadio: Zorros del Desierto de Calama

Árbitro: Anderson Daronco.

Goles en el primer tiempo: 9m Di María (A), 20m Brereton (C) y 34m Lautaro Martínez (A).

Cambio en el primer tiempo: 34m Brayan Cortés por Bravo (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Gabriel Suazo por Vegas (C); 14m Joaquín Montecinos y Mauricio Isla por Núñez y Díaz (C); 24m Marcos Acuña por González (A), 25m Giovanni Lo Celso por De Paul (A); 32m Julián Alvarez por Martínez (A); 39m Víctor Dávila por Vargas (C) y Angel Correa por Di María (A).

Fuente: NA