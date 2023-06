SIN MESSI, CÓMO SIGUE LA GIRA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Después de lo que fue el triunfo por 2-0 ante Australia en Beijing, la Selección Argentina ya se prepara para el segundo de sus compromisos de la gira asiática, con Indonesia como próximo rival, en Jakarta. Para ese viaje, tres jugadores no se subirán al avión: Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Luego del partido en Beijing, la Pulga se subió a su avión y partirá hacia Barcelona en primer lugar y luego hacia Buenos Aires, para comenzar unas merecidas vacaciones después de una larga temporada que lo vio campeón del mundo con la Albiceleste y como flamante incorporación de Inter Miami.

En su avión personal también estarán Ángel Di María y Nicolás Otamendi, los otros dos jugadores que tampoco dirán presente ante Indonesia y tendrán vacaciones. Mientras tanto, el resto del plantel aprovechó para entrenar en el estadio después del encuentro, para así poder descansar tras el viaje.

Respecto de sus ausencias, quien se pronunció fue Lionel Scaloni, entrenador del conjunto nacional, quien sostuvo que la decisión es «justa» y que no fue solicitada por los jugadores: «Lo creemos justo. Es una decisión mía, no me la pidieron ellos. Es justo que descanses, que se vayan con sus familias. Lo merecen más que ninguno. Lógicamente todos quisieran irse a sus casas, pero ninguno me lo planteó de los demás, así que quiere decir que están bien acá, Eso está bueno».

Más allá de las tres ausencias que tendrá el avión de la Selección, lo cierto es que la gira sigue y la próxima parada es Jakarta, capital de Indonesia. Para el duelo ante el seleccionado de aquel país, la Albiceleste emprenderá viaje mañana al mediodía de China -madrugada argentina- y llegará temprano a Indonesia, después de un viaje de seis horas.

El próximo partido está pactado para el próximo lunes 19 de junio, a las 9.30.

Relacionado