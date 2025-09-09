SIN LIONEL MESSI, LA SELECCIÓN ARGENTINA CIERRA SU PARTICIPACIÓN EN LAS ELIMINATORIAS ANTE ECUADOR: HORA Y TV

La Selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas este martes cuando visite a Ecuador. El encuentro le permitirá al entrenador Lionel Scaloni seguir probando variantes ante un rival que también está clasificado al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido empezará a las 20 en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Podrá verse a través de TyC Sports y telefe.

Lionel Messi no estará presente en el encuentro y ya que el DT decidió darle descanso para cuidar su físico. El capitán venía de ser figura y de marcar dos goles en el triunfo 3-0 ante Venezuela el último jueves en el estadio Monumental, que fue su último partido oficial en la Argentina.

Lautaro Martínez se perfila como titular tras marcarle un gol a Venezuela (Foto: EFE)

Ya clasificada al Mundial y con el primer puesto en las Eliminatorias asegurado, la Selección argentina aprovechará para probar variantes. Scaloni confirmó que hará al menos tres cambios respecto de la formación titular que le ganó a la Vinotinto: entrarán Leonardo Balerdi, Nicolás González y Lautaro Martínez, por Cristian “Cuti” Romero (suspendido por acumulación de amarillas), Franco Mastantuono y Lionel Messi.

La gran duda es si Nico Paz, una de las sensaciones jóvenes del equipo, estará desde el arranque. En caso de ser titular, el que dejaría su lugar sería Thiago Almada.

Lo cierto es que el partido representa una oportunidad para hacer ensayos y ajustar detalles, por lo que no se descartan otras modificaciones, incluso en los laterales o en el mediocampo.

Scaloni aprovechará el partido ante Ecuador para probar variantes (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Ecuador, que tiene al argentino Sebastián Beccacece como DT, busca cerrar las Eliminatorias de la mejor manera ante su público. En su último partido, empató 0-0 con Paraguay de visitante.

“Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente”, resaltó Beccacece antes del partido.

Ecuador vs Argentina: todo lo que hay que saber

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 18

Ecuador – Argentina

Estadio: Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Horario: 20

TV: TyC Sports/Telefe

La posible formación de Ecuador ante Argentina

Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

La posible formación de la Selección argentina ante Ecuador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.