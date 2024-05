«SIEMPRE ME ECHAN DE TODOS LADOS»: TOMÓ DE MÁS, LO SACARON DEL BAR Y SE ESTRELLÓ 9 VECES CONTRA EL FRENTE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La noche del sábado en Campana, provincia de Buenos Aires, terminó en descontrol cuando un hombre que ocasionaba disturbios en una cervecería fue echado del lugar. Enojado, se subió a su camioneta y, luego de chocar a varios autos, se estrelló unas nueve veces contra el frente del bar. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron clave para la detención del sospechoso.

Todo comenzó cuando un hombre, identificado como Nicolás, que cenaba en el lugar empezó a molestar a otros clientes. «Éramos 19, 20 personas, que nos conocemos todos. Incluso a él», dijo la dueña del establecimiento. Fue ella quien, tratando de mantener la calma, le pidió de manera educada que pagara su cuenta y se retirara, porque «ya había consumido bastante». «Siempre me echan de todos lados», se quejó el hombre de manera desafiante.

Pareció calmarse por un momento y permaneció en la barra durante una hora. Pero pasada la medianoche, comenzó a acosar a una joven en la barra. Dos clientes intervinieron, pidiéndole nuevamente que se retirara y escoltándolo hasta la puerta.

Sin embargo, la situación empeoró. Afuera, el hombre inició otra discusión con un cliente. La dueña intervino una vez más, pero esta vez el agresor comenzó a patear la Renault Duster de la persona con la que discutía. Ante la gravedad de la situación, la dueña llamó a la Policía.

Lejos de apaciguarse, el hombre corrió hacia el vidrio principal de la cervecería y lo rompió de una patada y los fragmentos cayeron peligrosamente cerca de una pareja. Una joven sufrió cortes leves. El novio reaccionó y sacó al agresor a empujones.

Lo peor estaba por venir. El hombre subió a su camioneta Nissan color champagne y, sin mediar palabra, embistió primero la Duster y luego un Peugeot que pertenecía a otro cliente. No conforme con eso, aceleró aún más y se estrelló contra la vidriera del local.

«En varias oportunidades se sube a la vereda de enfrente, desde ahí toma la envión la primera vez. Entra con todo al local. Lo hace en tres o cuatro ocasiones», explicó Evangelina, la dueña de la cervecería, en diálogo con TN.

En un acto de total descontrol, el agresor dio la vuelta a la manzana y repitió el ataque «dos o tres veces más», chocando nuevamente contra el establecimiento. Dio otra vuelta a la manzana y regresó para meterse «dos veces más» en el local con su camioneta. Finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, y con las sirenas de la Policía acercándose, el hombre huyó.

A esa última secuencia pertenece el video de 35 segundos que se difundió en redes sociales. «Un cliente intenta sacarle las llaves para detenerlo. Porque le gritaba «Vas a matar a alguien», entre los gritos de él, que nos decía de todo: insultos, que nos iba a enseñar, que nos iba a dar una lección», recordó la propietaria del bar.

Dijo que el estallido del cristal del bar, que le produjo heridas a una clienta, fue el aviso por el que no hubo víctimas de gravedad. «Gracias a ese movimiento que hizo, nos pusimos en alerta y pudimos escapar. Porque si esta persona de una vez subía a su camioneta y se estrellaba no una sino alrededor de nueve veces contra el bar…», especuló Evangelina.

Además, como hacía frío no había gente en la vereda. «De milagro, no fue una tragedia», concluyó la propietaria. También agradeció que, por el mismo motivo, no estuviera presente su madre, una persona mayor, que suele acercarse a ayudarla.

Los dueños del local presentaron la denuncia correspondiente. Y este martes a la tarde, más de 48 horas después del episodio violento, el hombre fue detenido.

