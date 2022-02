“SI LA HISTORIA LA ESCRIBEN LOS QUE GANAN, HAY OTRA HISTORIA»

El país atraviesa momentos críticos en materia económica y social, situación agravada por la crisis institucional que ha generado la renuncia del hijo de la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, a la jefatura del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en momentos en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lleva adelante un delicado proceso de negociación de la deuda. La decisión de Máximo Kirchner tal vez sea oportuna para un sector de la coalición gobernante, pero con seguridad es muy perjudicial para los argentinos.

En Chaco la situación no es menos compleja. De los 39 años de democracia, 23 lleva gobernando el mismo modelo, y como en la Nación, buscan permanentemente a quien echarle la culpa de sus propios desmanejos, según la ocasión: la oposición, los “idiotas útiles” del campo, los docentes, el gobierno anterior (que son ellos mismos), la pandemia, el calor, la lluvia, la sequía, los periodistas y todo aquel que intente interferir con el relato oficial.

Pero hay otra historia. Desaparecieron 200 toneladas de leche destinada a menores con desnutrición del Ministerio de Salud Pública.

Desaparecieron $1000 millones que envió la Nación para construir 2000 viviendas para las comunidades indígenas.

No se sabe que se hace con el dinero de los usuarios de Secheep porque no se invierte en mejorar el servicio y no le pagan a Cammesa.

No se sabe que hacen con los miles de millones que reciben cada mes: La salud, la educación y la seguridad están cada día peor. Los salarios y jubilaciones debajo de la línea de pobreza. El 53% de los chaqueños es pobre y el 17% indigente. No se acompaña al sector privado, principal generador de empleo, de oportunidades, crecimiento y desarrollo.

No se sabe que destino tuvieron los 14 créditos que aprobamos entre 2008 y 2019 por más de U$D 1000 millones de dólares, entre ellos crédito para la construcción del segundo acueducto, para pavimentar rutas, para asistir al sector productivo, a municipios, obras hídricas para prevenir inundaciones, etc.

Tampoco se sabe que hicieron con los miles de millones que recibió el Chaco para paliar el impacto de la pandemia, cientos de comercios y pymes cerraron sus puertas definitivamente, los hospitales están igual o peor que antes, el personal de salud pública precarizado y con salarios de pobreza.

“.. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia…”. Y claro que la hay. La otra historia es la de miles de chaqueños que no tienen acceso a salud y educación de calidad. La del 30% de la matrícula escolar que no tiene acceso a conectividad. La del 50% que adolescentes que abandona la escuela secundaria. La de quienes viven con miedo por la inseguridad y la violencia. La de los que no pueden trabajar y circular porque los piquetes ganaron las calles. La de trabajadores y jubilados que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas porque la inflación le gana por goleada a los salarios.

La historia de quienes no tienen posibilidades de tener un empleo digno, una vivienda, una obra social. La historia de nuestros jóvenes, que ven como única salida la terminal de ómnibus o el aeropuerto.

Basta de relato. Basta de mentiras. Basta de echarle la culpa al otro. Los llamados al consenso y el diálogo deben ser permanente y no oportunistas, para la foto. Hay responsables de lo que vivimos los chaqueños y tienen nombre y apellido.

En lo personal, no voy a descansar hasta recuperar el Chaco de los sueños, de la esperanza y las oportunidades. Estoy convencido que es posible y que cada día está más cerca. Los invito a recorrer este camino.

Pte. Interbloque diputados UCR

Relacionado