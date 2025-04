SEMANA SANTA: ¿QUÉ DÍAS Y POR QUÉ NO «SE PUEDE» COMER CARNE?

La Semana Santa está cada vez más cerca, aunque las festividades comenzaron con el Domingo de Ramos, el 13 de abril, hasta el próximo domingo, llamado Domingo de Pascua de Resurrección. En ese marco, hay días que no se puede comer carne y en la nota te contamos por qué.

Una de las tradiciones más comunes entre los católicos es no comer carne durante Semana Santa, particularmente carnes rojas, es decir, de vaca. Por eso es que se la suele reemplazar por comidas como el pescado, empanadas de vigilia, comidas vegetarianas o pastas que no contengan carne. Esta festividad perdura hasta el Domingo de Resurrección, el 20 de abril, siendo una de las fechas más importantes el Viernes Santo.

Esta costumbre fue establecida por la Iglesia, que determinó la abstinencia de las carnes rojas para el Miércoles de Ceniza (cuando empieza la Cuaresma) y el Viernes Santo, cuando se conmemora la muerte de Jesucristo. En donde algunos fieles continúan esta tradición todos los viernes del año.

Ahora, ¿a qué se debe la abstinencia del consumo de carnes rojas? Esto se da ya que, en la antigüedad, su consumo se asociaba a banquetes de festejos, lo contrario a lo que se conmemora en este día de la Semana Santa.

Por eso, este viernes 18 de abril, los católicos no consumen carne, en razón de que es un día de dolor y arrepentimiento de los pecados, relacionado a la crucifixión y muerte de Cristo. A diferencia del Domingo de Pascua, que sí es un día de celebración porque se conmemora la resurrección de Jesucristo.

Con el paso del tiempo, esta práctica se fue flexibilizando. Una de ellas fue en 1966, cuando el Papa Pablo VI indicó que se podía practicar la penitencia de otras formas y que, en vez de abstenerse de la carne, uno podría hacerlo, por ejemplo, mediante la oración u obras de caridad. El papa Francisco también sugirió distintas formas de abstinencia y penitencia, como no utilizar artículos electrónicos, como los celulares o la televisión, fundamentando que «el ayuno no es solamente externo, una observancia externa, sino un ayuno que viene del corazón. No se puede hacer por un lado penitencias y por otro cometer injusticias».

Otro caso es el de la Conferencia Episcopal Argentina, que en 1986 propuso otras formas de penitencia, como la abstención de bebidas alcohólicas u obras de piedad o misericordia.