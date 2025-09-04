La Intendente Lic. Marcela Duarte junto al Pte de Concejo Dr. Wladimiro Szymaczek acompañaron al Gobernador de la prov., Arq. Leandro Zdero para la firma del Acta de inicio de finalización de obra del Segundo Acueducto del interior del Chaco, que beneficiará a 40 localidades y a más de 600.000 chaqueños .