SEGUNDO ACUEDUCTO DEL INTERIOR
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Intendente Lic. Marcela Duarte junto al Pte de Concejo Dr. Wladimiro Szymaczek acompañaron al Gobernador de la prov., Arq. Leandro Zdero para la firma del Acta de inicio de finalización de obra del Segundo Acueducto del interior del Chaco, que beneficiará a 40 localidades y a más de 600.000 chaqueños .
Esta obra, permitirá mejorar la calidad de vida de miles de familias, garantizando un acceso seguro y sustentable al agua potable