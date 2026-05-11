SEGUN PUTIN EL CONFLICTO UCRANIANO ESTA LLEGANDO A SU FIN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirnó este sábado que «el conflicto ucraniano está llegando a su fin», en medio de los intentos diplomáticos para sostener un cese al fuego y avanzar en negociaciones que permitan ponerle fin a la guerra con Ucrania.

El mandatario ruso habló en una conferencia de prensa en el Kremlin, tras encabezar el desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Allí también se refirió al posible diálogo con la Unión Europea, a la situación de Armenia y al conflicto en Medio Oriente.

En ese marco, Putin sostuvo que Rusia «nunca se ha negado» a negociar con el bloque europeo, luego de la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Sin embargo, dejó una preferencia concreta para una eventual mediación: «como candidato para el rol de negociador preferiría al excanciller alemán (Gehrard) Schroeder. De lo contrario, que elijan a un líder de su confianza».