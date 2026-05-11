CASTELLI: SECUESTRAN CASI 25 TONELADAS DE POSTES POR INFRACCION A LA LEY DE BOSQUES

Un nuevo operativo de control forestal terminó con el secuestro de más de 24 toneladas de postes en Juan José Castelli, luego de que un transportista no pudiera acreditar la procedencia legal de la carga.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Seguridad Rural junto a personal de la División Tránsito y Patrulla Vial, en el marco de controles vehiculares desplegados sobre rutas provinciales del departamento General Güemes.

Durante el operativo, los agentes interceptaron un camión Scania con acoplado que trasladaba aproximadamente 24.700 kilos de productos forestales.

Al ser consultado por la documentación correspondiente, el conductor manifestó no contar con los permisos exigidos para el transporte de la carga, por lo que las autoridades procedieron al secuestro preventivo del cargamento en infracción a la Ley Provincial 2079-R de Bosques.

Posteriormente, la carga fue trasladada y depositada en el predio de la Delegación de Bosques de Juan José Castelli, donde quedaron labradas las actuaciones administrativas y legales correspondientes.