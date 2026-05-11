HOT SALE 2026: QUE BANCOS OFRECES HASTA 24 CUOTAS Y REINTEGRO

El Hot Sale 2026 arrancó este lunes 11 y se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59 con múltiples ofertas, promociones y descuentos disponibles en el sitio oficial.

En ese contexto, las entidades financieras prepararon una fuerte ofensiva comercial con promociones que incluirán hasta 24 cuotas sin interés, descuentos de hasta el 55% y reintegros que en algunos casos llegarán a los $200.000. El objetivo será apuntalar el consumo en categorías de alto valor, especialmente tecnología, electrodomésticos, turismo e indumentaria.

Aunque el Hot Sale organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico se realizará en esos tres días, varios bancos extenderán las promociones durante toda la semana para captar más operaciones y sostener ventas financiadas en un contexto donde el consumo todavía muestra señales de debilidad.

La estrategia estará centrada en marketplaces propios, acuerdos con cadenas de retail y beneficios adicionales para quienes paguen mediante billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. También habrá campañas específicas para viajes nacionales, vuelos internacionales y paquetes turísticos.

Banco por banco, las promociones del Hot Sale

Banco Provincia participará a través de Provincia Compras con hasta 24 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en tecnología, hogar, indumentaria, deportes, salud y belleza. La promoción estará vigente entre el 11 y el 13 de mayo para tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad. Además, el banco impulsará el uso de la Visa Virtual, que podrá gestionarse digitalmente y utilizarse de manera inmediata.

Banco Nación extenderá los beneficios hasta el 17 de mayo en Tienda BNA+. Habrá hasta 24 cuotas sin interés y un reintegro del 20% para clientes que acrediten haberes en la entidad, con un tope de $15.000 por usuario. En BNA Viajes ofrecerá nueve cuotas sin interés y 10% de devolución, con límite de $10.000, pagando con tarjetas desde BNA+ Modo.

Banco Ciudad concentrará sus promociones en electrodomésticos, hogar y turismo. Ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en cadenas como Frávega , Samsung Argentina , Megatone , Oncity y Arredo . También sumará un 20% de descuento en compras online de electro, perfumería, farmacias e indumentaria, con topes de hasta $30.000. En Tienda Ciudad habrá además 24 cuotas para productos vinculados a eficiencia energética y movilidad sustentable.

Banco Patagonia combinará descuentos y financiación en retail, hogar y turismo. Habrá 25% de ahorro en Dexter , Stock Center y Moov , con hasta seis cuotas sin interés y tope de $30.000. En Almundo ofrecerá hasta 15% de descuento en paquetes turísticos, reintegros de hasta $200.000 y financiación en vuelos y escapadas nacionales. También habrá promociones en Frávega, Arredo y Juleriaque .

BBVA Argentina pondrá el foco en turismo y compras online. A través de Millas BBVA ofrecerá descuentos para vuelos a Miami y Cancún con Aerolíneas Argentinas y promociones en hoteles de Estados Unidos y México. También lanzará hasta 55% de descuento y 12 cuotas sin interés en Assist Card para viajes vinculados al Mundial. Para turismo nacional habrá hasta 12 cuotas en hoteles y hasta nueve cuotas en vuelos, además de promociones en ShopGallery, Prestigio y marcas de belleza.

Banco Credicoop impulsará Tienda Credicoop con hasta 24 cuotas sin interés para tarjetas Cabal y hasta 18 cuotas con Visa Credicoop. También ofrecerá 12 cuotas para destinos nacionales, 15% de ahorro en viajes internacionales y un 20% de descuento pagando mediante App Credicoop o MODO. Los beneficios alcanzarán a cadenas como Coto , Frávega, Simmons y Cooperativa Obrera .

ICBC Argentina mantendrá beneficios hasta el 17 de mayo en ICBC Mall. Durante los primeros tres días del Hot Sale ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta $50.000 para pagos con MODO o Mobile Banking. También habrá envío gratis, descuentos en gift cards de moda y cupones acumulables en sellers seleccionados, además de promociones adicionales mediante puntos ICBC Club.

Banco Galicia concentrará beneficios en Tienda Galicia, con hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además, ofrecerá 20% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés en Farmacity , Simplicity , Get The Look y The Food Market , con tope de devolución de $15.000. En turismo sumará promociones en Almundo y financiación en Despegar .

Banco Macro ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés y descuentos especiales en Tienda Macro durante toda la semana. Entre el 11 y el 13 de mayo añadirá beneficios extra pagando con MODO. Para clientes Selecta, el reintegro llegará al 20%, con un límite de $30.000.

Banco Comafi apostará a promociones en electrodomésticos, hogar, turismo y aplicaciones de delivery. Habrá descuentos del 10%, reintegros de hasta $100.000 y financiación de hasta 12 cuotas sin interés. En Tienda Comafi también se ofrecerá cashback y hasta 24 cuotas en productos seleccionados.

Banco Columbia enfocará sus beneficios en turismo y electro. Ofrecerá cuotas sin interés en Andesmar , Flybondi , Chevallier , Flecha Bus y Aerolíneas Argentinas. Además, habrá hasta 18 cuotas en cadenas como Coppel , Casa del Audio , Oncity, Musimundo y Riilg.

Finalmente, MODO participará con promociones en tiendas adheridas y beneficios articulados junto a distintas entidades financieras. Entre el 11 y el 17 de mayo ofrecerá un 20% de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés para pagos realizados desde la app o aplicaciones bancarias vinculadas. Los beneficios estarán enfocados en electro y hogar, turismo, perfumerías, farmacias e indumentaria, con distintos topes de devolución según el rubro.