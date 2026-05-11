UN TRAPITO LO APUÑALO POR ATRAS Y LO DEJO CON UNA LESION RENAL

Este domingo, alrededor de las 21.40, un joven de 24 años ingresó al Hospital Perrando con una herida de arma blanca.

El mismo habría sufrido «supuestas lesiones por terceros» en la Plaza 25 de Mayo, frente al Banco Nación de Resistencia.

Fue examinado por la doctora de turno, quien primero diagnosticó: «Herida de arma blanca punzocortante en la región dorsal; consciente y estable».

Luego de realizar estudios complementarios, el paciente presentó como diagnóstico: «Herida de arma blanca en la región dorsal con lesión renal, consciente y estable».

Por el momento, no será necesario adoptar una conducta quirúrgica, pero permanecerá internado en el servicio de Guardia y Emergencias.

El lesionado manifestó que fue agredido por un hombre al que conoce de vista, pero no recuerda su nombre. Desconoce los motivos de dicha agresión y no desea radicar una denuncia sobre lo ocurrido.