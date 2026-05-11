MANOS DE NUESTRA TIERRA”: EXITOSO ENCUENTRO DE ARTESANOS ORIGINARIOS EN EL PARQUE DE LA DEMOCRACIA

_Más de 130 artesanos de las comunidades originarias participaron de una jornada cultural y productiva organizada por el Gobierno provincial junto a distintas instituciones._

El Gobierno del Chaco llevó adelante este domingo el Encuentro de Artesanos Originarios edición “Manos de Nuestra Tierra”, una propuesta destinada a revalorizar la cultura, la identidad y el trabajo de las comunidades originarias de la provincia. La actividad acompañada por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro y el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, se desarrolló en el Parque de la Democracia de Resistencia y reunió a 136 artesanos que expusieron y comercializaron productos elaborados íntegramente a mano.

La iniciativa fue impulsada de manera articulada entre el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, el Ministerio de la Producción y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), con el acompañamiento de Chaco Cultura y la Municipalidad de Resistencia.

Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron conocer los distintos stands donde se ofrecieron piezas de alfarería, cestería, tejidos, muñecos tradicionales, accesorios y elementos decorativos, elaborados con técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de visibilidad, promoción y sustento económico para los artesanos originarios, fortaleciendo el consumo de productos locales con identidad chaqueña y promoviendo la comercialización directa, sin intermediarios.

Además, el evento contó con una importante propuesta artística y recreativa para toda la familia. Sobre el escenario principal se presentaron el reconocido Coro Chelaalapí y grupos de danzas autóctonas, que brindaron espectáculos vinculados a las tradiciones y expresiones culturales de los pueblos originarios. También hubo espacios gastronómicos y actividades recreativas para los niños.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de encuentros forman parte de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las economías regionales, la inclusión y la preservación del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

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